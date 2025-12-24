Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
24. 12. 2025,
15.19

Nogometna tržnica

Svit Sešlar se vrača v Celje

STA

Svit Sešlar se vrača v NK Celje.
Foto Guliverimage

Svit Sešlar se vrača v NK Celje.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Svit Sešlar je tudi uradno znova igralec vodilne ekipe državnega prvenstva Celja. Triindvajsetletni vezist je s Celjani, ki so ga odkupili od turškega Eyüpspora, podpisal pogodbo do 30. junija 2030, so sporočili iz celjskega tabora.

Sešlar je za Celje že igral v sezoni 2024/25, takrat kot posojen nogometaš Eyüpspora. K Turkom je Sešlar prestopil leta 2023 iz ljubljanske Olimpije za 2,5 milijona evrov.

Celjani, ki so v torek prodali Danijela Šturma češki Sigmi Olomouc za 1,5 milijona evrov in lahko dobijo še 500.000 z dodatki, so zapisali, da gre za najodmevnejši prestop v zgodovini kluba.

Napadalni vezist je za Celje že nastopal v mlajših selekcijah, nato pa ga je pot preko Drave Ptuj, Krke in Olimpije vodila v Eyüpspor, za katerega je skupno zbral 36 nastopov (4 zadetki, 6 podaj).

Zdaj se vrača v domače okolje, kjer je po mnenju Celja igral svoj najboljši nogomet.

Po podatkih Transfermarkta je bil za slovenske klube dražji le prestop Jana Mlakarja leta 2018 iz Fiorentine v Maribor, Štajerci so takrat plačali 1,2 milijona evrov.
