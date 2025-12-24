Svit Sešlar se vrača v Celje

Slovenski nogometni reprezentant Svit Sešlar je tudi uradno znova igralec vodilne ekipe državnega prvenstva Celja. Triindvajsetletni vezist je s Celjani, ki so ga odkupili od turškega Eyüpspora, podpisal pogodbo do 30. junija 2030, so sporočili iz celjskega tabora.

Sešlar je za Celje že igral v sezoni 2024/25, takrat kot posojen nogometaš Eyüpspora. K Turkom je Sešlar prestopil leta 2023 iz ljubljanske Olimpije za 2,5 milijona evrov.

Svit Sešlar je znova doma. 👑



Otrok Nogometnega kluba Celje, slovenski reprezentant, rekorder po številu asistenc v eni sezoni UEFA Conference League in v 2024/25 član najboljše enajsterice tekmovanja, je z današnjim dnem postal polnopravni član kluba. pic.twitter.com/GsinntZ5Ja — NK Celje (@NKCelje) December 24, 2025

Celjani, ki so v torek prodali Danijela Šturma češki Sigmi Olomouc za 1,5 milijona evrov in lahko dobijo še 500.000 z dodatki, so zapisali, da gre za najodmevnejši prestop v zgodovini kluba.

Napadalni vezist je za Celje že nastopal v mlajših selekcijah, nato pa ga je pot preko Drave Ptuj, Krke in Olimpije vodila v Eyüpspor, za katerega je skupno zbral 36 nastopov (4 zadetki, 6 podaj).

Zdaj se vrača v domače okolje, kjer je po mnenju Celja igral svoj najboljši nogomet.

Po podatkih Transfermarkta je bil za slovenske klube dražji le prestopleta 2018 iz Fiorentine v Maribor, Štajerci so takrat plačali 1,2 milijona evrov.