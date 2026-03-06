Po uspehu Domna in Nike Prevc še bolj odmevajo besede bratov in Slatnarja

Družina Prevc je dočakala nov zgodovinski trenutek. Potem ko je Nika Prevc v Lahtiju že v četrtek tretjič zapored osvojila veliki kristalni globus, je zdaj največjo lovoriko svetovnega pokala osvojil še Domen Prevc. S tem je postal tretji slovenski skakalec z velikim kristalnim globusom po Primožu Peterki, ki ga je osvojil dvakrat, in Petru Prevcu. O posebnosti obeh posameznikov so spregovorili Peter in Cene Prevc ter Peter Slatnar.

Domen Prevc je v tej sezoni naredil velik korak. Dolgo je veljal za izjemen talent in vrhunskega letalca, to zimo pa je vse skupaj povezal v celoto in dosegel največji mejnik v karieri. Veliki kristalni globus je potrditev izjemne sezone, obenem pa tudi dokaz, kako dolga in zahtevna je bila njegova pot do vrha.

Tretji Slovenec z velikim kristalnim globusom

Slovenski smučarski skoki so dobili še en velik mejnik. Domen Prevc je postal tretji Slovenec, ki je osvojil veliki kristalni globus. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki in Petru Prevcu, zdaj pa se je na ta izbrani seznam vpisal še najmlajši od bratov ene najuspešnejših družin v zgodovini slovenskega športa.

Dosežek ima še dodatno težo, ker je prišel le dan po novem velikem slavju njegove sestre. Nika Prevc je v Lahtiju že v četrtek še tretjič zapored osvojila veliki kristalni globus in še enkrat potrdila prevlado v ženski konkurenci.

Peter Prevc: Največja zmaga za glavo

Peter Prevc, s katerim smo se nedavno pogovarjali na Sportalu, pri Domnovem uspehu ne vidi le rezultata in zmag, ampak predvsem notranjo trdnost, s katero je prišel na vrh. Spomnil je, da njegova pot nikakor ni bila premočrtna.

Peter Prevc je navdušen nad uspehi brata in sestre. Foto: Aleš Fevžer

"Domen je vse dosegel z vztrajnostjo in željo po napredku – mogoče celo najbolj z vztrajnostjo. Zdaj ga vsi vidimo, ko zmaguje. Da je spet prišel nazaj, je pokazal v Innsbrucku lani, ko je začel dobro skakati, pa tudi sezono pred tem, ko je bil v Saporu tretji. Pred tem je tri leta delal brez kakršnekoli potrditve. Tudi na olimpijske igre ni prišel, komaj na polete. Vztrajati toliko časa brez potrditve in ne poskušati 22 različnih stvari, da bi morda našel možnost preboja, je velika stvar. To mu je prineslo stabilnost, ki jo ima zdaj. To je največja zmaga za glavo."

Nika Prevc ostaja v svojem svetu

Če je Domen na vrh prišel po zahtevni poti vztrajanja, je Nika Prevc tudi letos pokazala, kako izjemno zrela postaja – hitro se je pobrala tudi po olimpijskem čustvenem vrtiljaku.

"Ona je zagotovo mentalno zelo močna, saj je zunanje stvari ne zmedejo. Zna ostati v svojem svetu in se z drugimi ne obremenjuje. Pri športu je tako, da moraš imeti pozornost na sebi in ne gledati drugih. Ti moraš nadgraditi sebe, da boš lahko premagal druge."

Cene Prevc: Oba iščeta predvsem prave in dolge skoke

Zanimiv pogled na uspeha obeh je ponudil tudi Cene Prevc. Ob vprašanju, kje brat in sestra po vseh lovorikah sploh še lahko iščeta nove izzive, je odgovoril zelo slikovito: "Za nobenega me ne skrbi. Oba bolj kot rezultate iščeta prave skoke, predvsem pa dolge skoke. Ko bo Mednarodna smučarska zveza omogočila, da se skakalnice še povečajo, bosta po mojem mnenju imela dovolj izzivov, idej in želja ter elana, da gonita dalje."

Cene Prevc verjame, da bosta brat in sestra tudi v prihodnje našla izzive. Foto: Aleš Fevžer

Peter Slatnar: Od ekstremnega Domna do laboratorijske Nike

Svojevrsten vpogled v oba je ponudil tudi Peter Slatnar, ki družino Prevc dobro pozna zaradi sodelovanja pri opremi. Njegov opis Domna in Nike lepo pokaže, kako različna sta si, čeprav oba dosegata vrhunske rezultate – in to na njegovih smučeh.

"Za Domna sem včasih, ko je bil še mlajši, rekel, da je kot mlad kozliček. Toliko energije je imel, da je kar skakal. Letel je po skakalnici ali ob njej – ker je moral, imel je namreč toliko energije. Zdaj je dozorel. Za smuči je bil zelo občutljiv, res ima izjemne občutke. Vsako stvar čuti. Zdaj tudi ve, kaj čuti in kaj hoče," je v času olimpijske zlate medalje Domna opisoval Slatnar.

Foto: Grega Valančič

Domen je po Slatnarjevih besedah človek z izjemnim občutkom za opremo in podrobnosti. Čez leta pa ni dozorel le kot skakalec, ampak tudi kot človek, ki natančno ve, kaj potrebuje za vrhunski nastop.

Pri Niki je slika drugačna, a prav tako posebna: "Lahko bi rekel: od ekstremnega Domna, ki vse čuti in ve, kaj govori, do zelo preproste Nike, ki je kar hitro zadovoljna. Morda bi morala imeti v sebi malce več Domna, ampak bo čez sezone in leta prišla tudi ta popolnost. Zato pa je zelo stroga do sebe. Vse hoče imeti urejeno, popredalčkano. Ko misliš, da je popredalčkano, je potem še vsaka stvar označena. Laboratorijska Nika."

Nika ne zapleta, a ima še ogromno rezerv

Slatnar je pri Niki izpostavil še eno zanimivo lastnost – njen odnos do opreme. Po njegovem mnenju je prav v tem del njenega velikanskega potenciala: "Nika sploh ne zapleta. Kar ima, s tistim želi zmagati, biti najboljša. Ima ogromno potenciala in rezerv pri opremi."

Foto: Reuters

Ob tem je opozoril tudi na nevarnost pretiranega eksperimentiranja, v katerem se lahko športnik hitro izgubi.

"Po drugi strani pa se človek lahko hitro izgubi, če začne eksperimentirati. Pri njej je takšno vodilo: 'To imam, to deluje, s tem grem.' Zelo težko vzame nekaj novega, nepoznanega. Lani ali predlani je pred začetkom sezone zamenjala zadnji del okovja, ki je bil nov sistem. Takrat je dobila nove občutke in začela skakati kot nora. Tisto poletje je bilo na meji. Ni bilo navdušujoče. Od tistega okovja – pa ne rečem, da je bilo to ključno – pa se je zgodil en klik. Majhna stvar, ki je sprožila plaz uspehov."

Družina Prevc spet piše slovensko skakalno zgodovino

Uspehi Domna in Nike Prevc le nadgrajujejo že tako izjemno zgodbo družine Prevc, v kateri je velik pečat pustil Peter Prevc, ki je začel poganjati kolesja zmogljivega in uspešnega družinskega motorja, svoje pa je dodal tudi Cene Prevc.

Sezone pa še ni konec. In ker tako Domen kot Nika uživata v poletih ter sta tudi uradna lastnika svetovnih rekordov, se lahko že zdaj veselimo, kaj bosta pričarala še na letalnicah v Vikersundu in Planici, kjer bo pestro dogajanje med 26. in 30. marcem.