Slovensko sporočilo za Orbanovo Madžarsko

Slovenija je ne glede na črnoglede napovedi slovenskega poloma glede na gospodarsko razvitost še vedno številka ena med državami, ki so imele pred letom 1990 socialistično ureditev. Nista nas dohiteli ne Češka ne Estonija, tudi Orbanova Madžarska in Poljska sta še vedno daleč od slovenske stopnje gospodarske razvitosti. Še bolj pa za nami zaostajajo države južno od nas. Če odštejemo Grčijo, nam je zaradi močnega turizma najbližje Hrvaška, vse druge balkanske države pa lahko samo sanjajo o stopnji slovenske gospodarske razvitosti. Vprašanje je, ali nas bodo sploh kdaj dohitele. Na drugi strani je treba povedati, da vsi tisti, ki obljubljajo, da lahko Slovenija postane nova ali druga Švica, obljubljajo nemogoče.

Pogosto slišimo goreče zatrjevanje, da nas države vzhodno ali južno od nas pospešeno gospodarsko dohitevajo ali celo prehitevajo. Toda če pogledamo podatek, ki meri gospodarsko razvitost posamezne države, vidimo, da je resnica zelo drugačna.

Realni BDP na prebivalca meri gospodarsko razvitost

Nominalni ali realni bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je merilo gospodarske razvitosti posamezne države. Poglejmo primerjavo med Slovenijo in nekaterimi evropskimi državami.

Po podatkih Eurostata je imela Slovenija leta 2024 realni BDP na prebivalca v višini 25.480 evrov. To je največ med državami, ki so jih nekdaj pogosto imenovali tranzicijske države, lahko pa bi se tudi reklo, da so to države, ki so imele pred letom 1990 socialistično ureditev.

Naša dolgoletna najtesnejša zasledovalka Češka

Najbližje nam je Češka, ki je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca v višini 21.920 evrov. Sledijo Estonija (21.060 evrov), Litva (19.690 evrov) in Slovaška (19.110 evrov). Lahko bi rekli, da je to prva skupina slovenskih zasledovalk, ki dosega od 86 (Češka) do 75 odstotkov (Slovaška) slovenske gospodarske razvitosti.

Češka je naša najtesnejša zasledovalka v skupini držav, ki so imele nekdaj socialistično ureditev, a nas za zdaj še ni dohitela. Foto: Guliverimage

Države, ki gospodarsko še bolj zaostajajo za Slovenijo

Še dlje od Slovenije so Hrvaška (17.060 evrov), Latvija (16.910 evrov), Poljska (16.470 evrov) in Madžarska (16.190 evrov). To je druga skupina zasledovalk, ki dosega od 67 (Hrvaška) do 64 odstotkov (Madžarska) slovenske gospodarske razvitosti.

Balkanske države, ki so daleč za Slovenijo

V tretjo skupino lahko uvrstimo Romunijo, kjer je leta 2024 realni BDP na prebivalca znašal 13.100 evrov, in Bolgarijo (11.300 evrov). Ti državi torej dosegata od 51 (Romunija) do 44 odstotkov (Bolgarija) slovenske gospodarske razvitosti.

V četrto skupino lahko uvrstimo balkanske države, ki niso članice EU: Srbijo (8.900 evrov na prebivalca), Črno goro (8.890 evrov), Makedonijo (6.750 evrov) in Albanijo (5.510 evrov; podatek za to državo je za leto 2022). Te države dosegajo od 35 (Srbija) do 22 (Albanija) odstotkov slovenske gospodarske razvitosti.

Podatka za BiH Eurostat nima, je pa najti podatek (Harvardov atlas gospodarske razvitosti), da je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca v višini 5.684 evrov.

Kakšne možnosti imajo naše zasledovalke?

Če bo prva skupina (Češka, Estonija, Litva in Slovaška) morda v bližnji prihodnosti ujela Slovenijo po gospodarski razvitosti (seveda pa to ni nujno), je za države druge skupine (Hrvaška, Latvija, Poljska in Madžarska) to že težja naloga in tudi časovno bolj oddaljena.

Češka nas že desetletja neuspešno lovi Če primerjamo gospodarsko razvitost Slovenije in prve skupine zasledovalk med letoma 2000 in 2024, lahko ugotovimo, da naši najtesnejši zasledovalki Češki skorajda ni uspelo zmanjšati razlike v primerjavi s Slovenijo. Razliko je zmanjšala le za eno odstotno točko: s 85 je prišla na 86 odstotkov slovenske gospodarske razvitosti. Ta trend ne kaže, da bi nas lahko Češka prehitela v bližnji prihodnosti. Bolj so razliko v primerjavi s Slovenijo od leta 2000 zmanjšale Litva, Slovaška in Estonija.

Težko uresničljiv scenarij za Romunijo in Bolgarijo

Še težjo nalogo pri dohitevanju Slovenije imata državi iz tretje skupine (Romunija in Bolgarija). Ti morata v prihodnjih letih več kot podvojiti svoj realni BDP na prebivalca, obenem pa v tem času Slovenija ne bi smela več gospodarsko rasti. To je zelo težko uresničljiv scenarij.

Misija nemogoče za države iz osrčja Balkana

Za četrto skupino (balkanske države, ki niso članice EU), je dohitevanje Slovenije najverjetneje misija nemogoče.

Balkanske države, kot je Bolgarija, so po gospodarski razvitosti daleč za Slovenijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenija do zdaj prehitela Grčijo in Portugalsko

Slovenija je tudi edina od držav s socialistično preteklostjo, ki je do zdaj po gospodarski razvitosti prehitela dve državi, ki sta postali članici EU v času, ko je bila Evropa še razdeljena na kapitalistične in socialistične države. Prehiteli smo namreč tako Grčijo kot Portugalsko. Prva je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca 19.020 evrov, druga pa 22.350 evrov.

Grčijo so od držav s socialistično preteklostjo prehitele še Češka, Estonija, Litva in Slovaška, torej države prve skupine slovenskih zasledovalk. Te države pa še niso dohitele Portugalske.

Slovenski lov na Španijo

Če pogledamo navzgor po lestvici, je Slovenija najbližje Španiji. Ta je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca 27.800 evrov. Slovenija tako dosega 91 odstotkov španske gospodarske razvitosti, kar pomeni, da za Španijo zaostajamo manj, kot za nami zaostaja Češka.

Obstaja torej realna možnost, da v bližnji prihodnosti dohitimo pirenejsko državo, ni pa tega mogoče zagotovo trditi.

Slovensko zaostajanje za Avstrijo in Švico

Precej dlje smo od Avstrije (45.140 evrov na prebivalca leta 2024). Slovenija torej dosega 56 odstotkov avstrijske gospodarske razvitosti. Še večji je naš zaostanek za Švico, katere realni BDP je leta 2024 znašal 82.650 evrov. Slovenija tako dosega 31 odstotkov švicarske gospodarske razvitosti.

Slovenija je do zdaj po gospodarski razvitosti prehitela dve "stari" članici EU, torej članici, ki sta del EU postali že, ko je bila Evropa še razdeljena na kapitalistične in socialistične države: Grčijo in Portugalsko (na fotografiji Lizbona). Foto: Guliverimage

Dohitevanje Švice, ki je že zelo dolgo ena od gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, je torej za Slovenijo, kot tudi za številne druge, tudi zahodnoevropske države, misija nemogoče.

Slovenija od leta 2000 zmanjšala razliko v primerjavi z Avstrijo in Švico

Je pa Slovenija kljub vsemu od leta 2000 zmanjšala razliko v gospodarski razvitosti tako v primerjavi z Avstrijo kot Švico. Leta 2000 je Slovenija dosegala slabih 42 odstotkov avstrijske gospodarske razvitosti in le 24 odstotkov švicarske gospodarske razvitosti.

Drugače povedano: Slovenija se je od leta 2000 bolj približala Avstriji in Švici, kot se je Češka približala Sloveniji.

Varljivi BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov

Manjše razlike med državami so, če gledamo BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo kupne moči oziroma upošteva primerjavo življenjskih stroškov. Tukaj po podatkih Eurostata za leto 2024 Slovenija (90 odstotkov povprečja EU) malenkostno zaostaja za Češko (91 odstotkov povprečja EU).

Slovenija se je od leta 2000 po gospodarski razvitosti bolj približala Avstriji in Švici, kot se je Češka približala Sloveniji. Na fotografiji: Dunaj. Foto: Reuters

A dejstvo je, da Češka pada (leta 2020 je imela 96 odstotkov povprečja), medtem ko Slovenija raste oziroma je doživela le manjši padec med letoma 2023 in 2024 (padec z 91 na 90 odstotkov povprečja EU).

Je pa merilo BDP na prebivalca, ki meri kupno moč, lahko zelo varljivo, saj zmanjšuje razlike med državami, ki se sicer po gospodarski razvitosti zelo razlikujejo. Drugače povedano: pri gospodarsko nerazvitih državah dobimo vtis, da niso tako revne v primerjavi z gospodarsko razvitimi državami.

Kako je rasel in padel slovenski realni BDP na prebivalca Če pogledamo Eurostatove podatke od leta 2000 naprej, je slovenski realni BDP na prebivalca rasel od leta 2000 do leta 2008 (s 15.730 na 21.600 evrov). Leta 2009, ko je svet zdrsnil v finančno krizo, je padel na 19.770 evrov. Leta 2010 je spet začel rasti in leta 2011 zrasel na 20.010 evrov. Leta 2012, ko je bil sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), se je spet začelo padanje. Leta 2013 je bil realni BDP na prebivalca 19.210 evrov, nato pa se je leta 2014 spet začel povečevati. Leta 2019 je dosegel 23.330 evrov, nato pa je leta 2020 zaradi pandemije covida-19 in zajezitvenih ukrepov spet padel. Leta 2021 se je realni BDP na prebivalca spet začel povečevati.