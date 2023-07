To je Janez, ki je bil strah in trepet v Nemčiji

Janez Ekart, ki je zase pravi, da je po rodu iz nekdanje Jugoslavije, je bil rojen leta 1969 v Singnu na jugu zahodnonemške zvezne dežele Baden-Württemburg. Odraščal je ob tatvinah, vlomih, izsiljevanju in nasilju. Velik del svoje mladosti je preživel v popravnih domovih.

Pozneje je bil uličnega pretepač ter vratar in varnostnik v nočnih klubih. Ukvarjal se je tudi z zvodništvom. Leta 1997 se je pridružil motoristični skupini Ghostriders MC v ob Bodenskem jezeru. Novembra 1999 je prestopil v motoristično skupino Bandidos MC World. Pozneje je ustanovil podružnice Bandidosov na vzhodu Nemčije Jeni.

Janez Ekart je postal po vsej Nemčiji medijsko znan zaradi takrat največjih sojenjih proti motoristom oziroma rockerjem, kot jim tudi pravijo v Nemčiji, v Erfurtu in Geri od leta 2009 do konca leta 2011. Na teh procesih je bil obsojen na šest let in šest mesecev zapora.

Leta 2021 je objavil življenjepis Janez: Osovražen od večine – ljubljen od redkih (v izvirniku Janez: Von den meisten gehasst – von wenigen geliebt).