Sij: V pogovorih z bankami glede refinanciranja dosežen dober napredek

Skupina Sij se z bankami že več mesecev pogovarja o doseganju dolgoročne rešitve refinanciranja, potrebne zaradi zahtevnih tržnih razmer. Kot pravijo v družbi, so pogovori konstruktivni. "Dosežen je dober napredek, vključno z razpravami o morebitni zagotovitvi dodatne likvidnosti od nekaterih bank za podporo poslovanju," so navedli v Siju.

Informacijo o poteku pogovorov z bankami je Sij danes objavil na spletni strani Ljubljanske borze, potem ko so v medijih v zadnjih dneh zaokrožile informacije o napetih razmerah v največji slovenski jeklarski skupini. Kot so zapisali v družbi, je rešitev refinanciranja usmerjena v zagotovitev stabilne dolgoročne finančne platforme za skupino.

Spomnili so, da se evropska jeklarska industrija spopada s širšimi izzivi v obliki nesorazmernih uvoznih pritiskov jekla iz Azije, geopolitičnih vprašanj (zlasti ameriških carin) in visokih cen energentov. "Medtem lahko skupina Sij potrdi, da izpolnjuje svoje obveznosti iz trenutnih pogodbenih dogovorov z bankami, ki so v skladu z običajno tržno prakso in veljavno zakonodajo," so zatrdili v družbi, v kateri ima država 25-odstotni lastniški delež, 72 odstotkov pa je v lasti podjetja Dilon v lasti Rusa Andreja Zubickega.

V Siju so v današnjem sporočilu za javnost tudi zagotovili, da bodo še naprej konstruktivno sodelovali z bankami do dokončanja in uspešne rešitve dogovora o refinanciranju, ki bo v korist vseh deležnikov.

Iz E&Y optimistične napovedi

Po informacijah STA naj bi sicer banke najele neodvisnega svetovalca, družbo Ernst&Young, ki je pripravila poročilo o poslovni vzdržnosti skupine. To naj bi pokazalo, da je skupina poslovno vzdržna in da naj bi v 2026 ob pričakovanem izboljšanju makroekonomskega okolja prišel želeni obrat v poslovanju. To naj bi potem tudi bila podlaga, da Sij z bankami v prihodnjih tednih sklene dogovor o refinanciranju.

Skupina Sij je lani po konsolidiranih podatkih ustvarila 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo 5,3 odstotka več kot leto prej. Se je pa ob tem izguba povečala za 146 odstotkov na 46,4 milijona evrov.

Kljub februarskim napovedim vodstva, da bi se letos razmere lahko izboljšale, skupina še vedno beleži padanje naročil. Največje je po pojasnilih družbe za medije pri standardnih jeklih, ki kljub krepitvi segmenta nišnih zahtevnih jekel še vedno predstavljajo glavnino proizvodnje. Pri zahtevnejših jeklih naj bi bilo bolje. Zmogljivosti na zahtevnih programih naj bi bile tako polno zasedene za od tri do štiri mesece vnaprej, pri najzahtevnejših in najčistejših jeklih na primer do konca februarja 2026.