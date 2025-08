Po več urah še vedno daljši zastoj na primorski avtocesti

Primorska avtocesta je ponovno odprta ter prevozna med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani.

Ostal je daljši zastoj med Postojno in počivališčem Lom ter na regionalni cesti Kalce–Logatec–Vrhnika.

Za osebna vozila je obvoz še vedno mogoč tudi po regionalni cesti Unec–Cerknica–Rakitna–Podpeč–Dragomer.

Nesreča se je zgodila okoli 10.30. Zastoj je nastajal tudi proti Kopru, voznike pa so opozarjali, naj ne zavirajo in si ne ogledujejo prometne nesreče, so poročali s prometnoinformacijskega centra.

[ZAPRTA PRIMORSKA AVTOCESTA] 🚨 Prometna nesreča je zaprla primorsko avtocesto med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani.

👉 Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Logatec–Vrhnika.

⚠️ Nastaja daljši zastoj, zato voznike prosimo za potrpežljivost in previdnost!#Promet… pic.twitter.com/aqioiU6psx — DARS (@DARS_SI) August 6, 2025

Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, Tankovski most, pogled proti Ljubljani. Foto: DARS

Zaradi nesreče nastajajo zastoji. Na fotografiji cesta A1/ E61/ E70, Ljubljana–Koper, Logatec–pogled proti avtocesti. Foto: DARS