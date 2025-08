OTP v Sloveniji v polletju s 141 milijonov evrov čistega dobička

OTP Skupina Slovenija je v prvem polletju letos ustvarila 141 milijonov evrov čistega dobička, od tega OTP banka 138 milijonov evrov. Ključni dejavnik čistega dobička so bili čisti obrestni prihodki in čiste opravnine, ki so na ravni skupine znašali skupno 288,5 milijona evrov, je danes sporočila banka.

Neto obrestna marža je kljub znižanju tržnih obrestnih mer, na katere je vplivala monetarna politika Evropske centralne banke, po navedbah banke ostala "močna" pri 3,01 odstotka. Dobičkonosnost sta dodatno okrepila učinkovito upravljanje stroškov ter odsotnost odhodkov iz naslova rezervacij in oslabitev, so zapisali.

Donosnost kapitala (ROE) je na ravni skupine, v kateri so poleg OTP banke še družbe OTP faktoring, SKB Leasing in SKB Leasing Select, znašala 15,5 odstotka, na ravni banke pa 15,2 odstotka.

"Naši odlični rezultati v prvi polovici leta 2025 odražajo moč naše strategije, predanost naših zaposlenih in zaupanje naših strank," je ob rezultatih povedal predsednik uprave OTP banke Andras Hamori. Izpostavil je, da je revija Euromoney razglasila OTP banko za najboljšo banko v Sloveniji.

Povečano financiranje nebančnega sektorja

Konec junija je bilančna vsota OTP Skupine Slovenija znašala 15 milijard evrov, portfelj kreditov strankam, ki niso banke, pa je znašal 7,4 milijarde evrov, kar je 5,1 odstotka več kot decembra lani. Ta rast odraža pomembno vlogo skupine pri financiranju posameznikov, podjetij in lizinške dejavnosti, ki so bistvene za ustvarjanje prihodkov, navajajo v banki.

Depoziti strank so konec obdobja znašali 12 milijard evrov. Razmerje med neto krediti in depoziti nebančnega sektorja je tako znašalo 61,4 odstotka, s čimer skupina, kot so navedli, še naprej zagotavlja uravnotežen pristop k upravljanju kreditov in depozitov.

Kapital je znašal 1,8 milijarde evrov, skupni kapitalski količnik je bil pri 21,4 odstotka.

Dobiček Skupine OTP zrasel za deset odstotkov

Skupina OTP, lastnica OTP Skupine Slovenija, je v polletju ustvarila 592 milijard forintov (trenutno 1,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od obresti so se povečali za osem odstotkov na 946 milijard forintov (2,4 milijarde evrov), čiste opravnine pa za 12 odstotkov na 291 milijard forintov (730 milijonov evrov). Neto obrestna marža je bila s 4,29 odstotka enaka kot v lanskem obdobju.

Po podatkih skupine OTP je imela slovenska OTP banka v polletju za dva odstotka višji čisti dobiček kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od obresti so bili nižji za osem odstotkov, čiste opravnine pa za štiri odstotke.