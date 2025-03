Skupina OTP v Sloveniji lani z rastjo čistega dobička

Madžarska bančna skupina OTP, lastnica nekdanjih Nove KBM in SKB banke, je v Sloveniji lani povečala čisti dobiček za 11 odstotkov na 311,4 milijona evrov. Kljub zahtevnim poslovnim razmeram, zaznamovanim z nizko gospodarsko rastjo in padajočimi obrestnimi merami, je OTP Skupina Slovenija lani poslovala dobro, so danes sporočili.

Prihodki skupine so se v Sloveniji povečali s 587 milijonov na 654 milijonov evrov. Čisti obrestni prihodki skupine so lani znašali 494,2 milijona evrov, kar je 3,8 odstotka več kot predlani. Čista obrestna marža skupine se je povečala s 3,18 odstotka na 3,31 odstotka.

Krediti strankam, ki niso banke, so se v medletni primerjavi znižali za 3,6 odstotka na nekaj manj kot sedem milijard evrov. Depoziti fizičnih oseb in podjetij so se medtem zmanjšali za tri odstotke na 11,7 milijarde evrov, so v sporočilu za javnost navedli v OTP.

Čisti dobiček banke OTP je v Sloveniji narasel za 13,7 odstotka na 309,4 milijona evrov. Čisti obrestni prihodki so znašali 480,6 milijona evrov. Donos na kapital po obdavčitvi za leto 2024 je bil na ravni skupine 17,93 odstotka in na ravni banke 17,86 odstotka.

"Leto 2024 je bilo prelomno leto za OTP banko in OTP Skupino Slovenija, zaznamovano z uspešnim koncem ene največjih bančnih združitev v regiji," so spomnili. S povečanjem svojih osnovnih prihodkovnih tokov je OTP Skupina Slovenija dosegla solidno finančno uspešnost, so dodali.

Ponujajo tudi lizing in faktoring

Skupina OTP v Sloveniji dopolnjuje bančne storitve z lizingom in faktoringom, ki jih zagotavljajo hčerinske družbe SKB Leasing, SKB Leasing Select in OTP faktoring (prej Aleja finance).

Predsednik uprave OTP banke Spyridon Ntallas, ki je ta položaj zasedel z letošnjim letom, je dejal, da njihova ambicija ni le voditi, temveč preoblikovati bančno odličnost in postaviti nove standarde v industriji.

Predsednik nadzornega sveta OTP banke Imre Bertalan je dodal, da je z združitvijo OTP banka postala ena največjih in najuspešnejših članic Skupine OTP. "OTP Skupina Slovenija ima obseg in sredstva za krepitev sinergij znotraj skupine OTP ter kot zanesljiv partner podpira poslovanje podjetij po srednji in vzhodni Evropi," je poudaril.

Madžarska bančna skupina OTP je lani poročala o dobičku v višini 2,72 milijarde evrov, kar pomeni devetodstotno rast. Prispevek tujega dobička skupine OTP je dosegel 68 odstotkov, kar po njihovih navedbah poudarja njen pomemben mednarodni prispevek.