ZPS: Pri najemu kredita obresti niso edini strošek

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) tiste, ki želijo najeti kredit pri banki, opominja, da obresti niso edini strošek, ki ga morajo pri tem upoštevati. Poleg stroškov odobritve in zavarovanja nekatere banke zaračunavajo tudi strošek vodenja kredita, so navedli.

Za vodenje kredita je treba odšteti od dva do šest evrov vsak mesec, dokler kredit ni odplačan. "Najnižje ali dva evra plačujejo pri Intesi Sanpaolo mladi kreditojemalci in tisti, ki najamejo zeleni kredit. Najvišje nadomestilo plačujejo kreditojemalci pri Addiko Bank, in sicer 5,95 evra," so zapisali v ZPS.

Povprečen strošek vodenja kredita je 3,70 evra. Znesek po mnenju ZPS ni majhen. Za potrošniški kredit z dobo odplačila pet let bi iz tega naslova plačali 222 evrov. Pri stanovanjskem kreditu z ročnostjo 20 let bi bil ta znesek 816 evrov, so izračunali. Vse banke pa po navedbah ZPS stroške vodenja kredita upoštevajo tako pri izračunu efektivne obrestne mere kot v skupnih stroških kredita.

Odločitev glede stroškov sprejmejo banke

ZPS opominja, da je poleg obrestne mere treba upoštevati stroške odobritve kredita, oceno vrednosti nepremičnine, ki je sicer lahko vključena v strošek odobritve, zavarovanje, strošek vodenja osebnega računa in vodenja kredita. Banka lahko ob najemu kredita zaračuna tudi strošek ocene tveganja. V primeru zavarovanja s hipoteko nastanejo še notarski stroški. Banka sama določi, ali in katere stroške bo zaračunavala.

Na ZPS so spomnili, da je potrošnik v primeru predčasnega poplačila kredita upravičen do sorazmernega dela nadomestil, stroškov, provizij in zavarovanj, ki jih je plačal ob sklenitvi pogodbe. Stroški vodenja kredita pa so enaki ne glede na znesek kredita ali morebitno predčasno delno poplačilo kredita, so dodali.