Veljati je začela novela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uvaja možnost statusa oskrbovalec družinskega člana tudi za upokojence. Med novostmi novele je tudi kapica za višino stroškov nastanitve in prehrane za uporabnike domov za starejše, ki od decembra ne bodo smeli preseči zneska minimalne zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe.

Minimalna zajamčena pokojnina za 40 let delovne dobe trenutno znaša okoli 780 evrov. To je po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca jasno sporočilo državljanom, da bodo od 1. decembra za domove za starejše plačevali bistveno manj.

Dodatnih bremen ne bo

Z novelo, ki jo je DZ sprejel prejšnji četrtek, je ministrstvo za solidarno prihodnost uvedlo tudi možnost, da upokojenci postanejo oskrbovalci družinskih članov za 1,2-kratnik minimalne plače in ohranitev 40-odstotnega dela zajamčene pokojnine.

Zagotovilo pa je tudi proračunska sredstva za izplačevanje dodatkov v domovih starejših brez dodatnega finančnega bremena za zavode in uporabnike, je navedel minister. Otroci z invalidnostmi pa bodo lahko po 18. letu samodejno prešli v sistem oskrbovalca družinskega člana na podlagi mnenja centra za socialno delo.

Novela ureja tudi proračunsko kritje izplačil napredovanj zaposlenih v socialnem varstvu ter študentskega in upokojenskega dela v primeru manjka kadrov. Kot je dejal minister, s tem ne bodo obremenili izvajalcev, torej domov za starejše. Zagotavljajo pa tudi, da se višje plače zaposlenih ne prevajajo v višje položnice uporabnikov, je povedal.

Zaposleni in delodajalci bodo od 1. julija plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo, in sicer odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.

Opozicijski poslanci so v parlamentarni obravnavi poudarjali, da sistem dolgotrajne oskrbe brez kadrov ne bo deloval. Menijo, da bo vlada pobirala denar za dolgotrajno oskrbo, čeprav sploh ne vedo, kdo bo storitve izvajal.

Višja urna postavka za oskrbo

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je medtem v sredo na posvetu o dolgotrajni oskrbi napovedal zvišanje cene osnovne urne postavke za dolgotrajno oskrbo za nekaj evrov, in sicer na domu na 32,93 evra, v institucijah pa na 26,56 evra. Gre za osnovni urni postavki za pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in za pomoč pri podpornih dnevnih opravilih.

Dvig urne postavke podpirajo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer jih sicer skrbi pavšalno plačevanje storitev izvajalcem in informacijska podpora. Ministrovo napoved so pozdravili tudi v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije, a opozarjajo, da občine ne smejo biti dodatno obremenjene s financiranjem razlik med dejanskimi stroški in tistimi, ki jih bo priznala država.