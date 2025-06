Sindikat upokojencev podpira načrtovano pokojninsko reformo

V Sindikatu upokojencev Slovenije so na letnem srečanju v Brežicah danes podprli pripravljeno pokojninsko reformo. "Ne moremo reči, da smo z njo zelo zadovoljni, smo pa zadovoljni," je dejala predsednica Francka Ćetković. Podprli so uvedbo 20-odstotnega dodatka za izvajalce dolgotrajne oskrbe in spremembe pri plačevanju zdravstvenega prispevka.

Kot je na srečanju povedala predsednica sindikata, so lahko svoje stališče do reforme predstavili v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, v okviru katere delujejo. V pogajanjih so predvsem vztrajali, da se zagotovi stabilnost prvega pokojninskega stebra, ki zagotavlja osnovne pokojnine. Želeli so tudi 13. pokojnino, opredelitev izredne uskladitve pokojnin in varstveni dodatek.

"Dosegli smo, da je v zakonu izredna uskladitev opredeljena, dosegli smo olajšanje pogojev vstopa v varstveni dodatek. 13. pokojnine nismo dosegli, sta pa zapisani letni in zimski dodatek skupaj na nek način pot do 13. pokojnine," je dejala. Reforma je po njenih besedah tako kompromis.

"Vsi, ki smo kdaj sodelovali v procesih pogajanj, vemo, da nikoli ne moreš doseči vsega, da so potrebni kompromisi," je dejala in dodala, da reformo podpirajo.

Dolgotrajna oskrba naj zaživi

Glede zakona o dolgotrajni oskrbi je ocenila, da je pri njenem uveljavljanju veliko težav, a je opozorila, da morajo vsi, ki jih zadeva, "združiti vse sile, da bo sistem zaživel, saj smo si starejši to zaslužili".

Opozorila je, da bo glavna težava pri uveljavljanju oskrbe pomanjkanje kadra, zato se je zavzela za 20-odstotni dodatek k plačam tistih, ki jo bodo izvajali, kar sicer predlaga Skupnost socialnih zavodov.

"Pričakovali smo namreč, da bo zakon o plačni reformi to uredil, a žal ni, saj ti delavci z njim niso kaj dosti pridobili, " je opozorila. Izrazila je pričakovanje, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi uresničen v skladu s časovnico.

Zdravstveni prispevek naj se plačuje glede na višino prihodka

Opozorila je tudi na pomanjkljivost zdajšnjega obveznega zdravstvenega prispevka, v katerega je vlada preoblikovala prostovoljno zdravstveno zavarovanje. "Trenutno vsi plačujemo enako višino, 37 evrov, ne glede na to, ali imaš pokojnine petsto evrov ali plače deset tisoč evrov. Prav bi bilo, da vsak plačuje glede na svoj zaslužek," je dejala. To sicer predvideva tudi zakon, ki ga je pripravil Glas ljudstva in ga v sindikatu po besedah njene predsednice podpirajo.

Zavzela se je še, da vlada prenovo in prilagoditev stanovanj za starejše, vključno z gradnjo dvigal v večetažne stanovanjske stavbe, uvrsti v novi večletni finančni okvir EU.

Zbrane v Športni dvorani Brežice je pozdravil tudi brežiški župan Ivan Molan. Poudaril je potrebo, da imajo upokojenci svoj glas v družbi ter da država in občina razvijata storitve, ki so pomembne tudi zanje.

Člani sindikata so sprejeli še odprto pismo voditeljem EU, s katerim so jih pozvali, da storijo vse za zaščito otrok, žensk in civilistov v Gazi.