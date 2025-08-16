V novih protestih v Srbiji znova izgredi

V Srbiji nocoj na ulicah vseh večjih mest potekajo vnovične protivladne demonstracije pod sloganom Srbija se ne more umiriti. Tokrat je najbolj zavrelo v Valjevu, kjer so protestniki s kamenjem in ognjemeti napadli prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića. Gasilci skušajo pogasiti požar.

Protestniki so zvečer prišli do mestnega odbora SNS v Valjevu. Vojni veterani so jih prosili, naj se tam ne ustavljajo, zato so nadaljevali pot. Toda v nekem trenutku so nekateri udeleženci protesta začeli metati kamenje in ognjemete na prostore SNS. Eden izmed protestnikov je prižgal tudi baklo in jo vrgel v prostore SNS, nakar je zagorel celoten prostor stranke. Razbita so bila tudi okna v prvem nadstropju stavbe. Policisti, simpatizerji SNS ali aktivisti ob tem niso bili prisotni. Gasilci skušajo pogasiti požar.

Valjevo ‼️

Gore prostorije sekte 👇 pic.twitter.com/HoidZCPMDY — Ne lomite mi bagrenje (@janjic_vladan) August 16, 2025

Državljani, ki nocoj protestirajo v Novem Beogradu, so se sprehodili po ulici Palmira Toljatija, kjer je sedež SNS. V bližini so bili postavljeni policijski kordoni v polni opremi s ščiti in čeladami, poroča Nova.rs.

Začetni lokaciji protestov v Beogradu sta bili sicer krožišče pri občini Novi Beograd in Letalski trg v Zemunu.

Kot poroča N1 Srbija, so se udeleženci protesta v Leskovcu približali prostorom SNS, vendar je pred njimi kordon, ki ne dovoljuje prehoda. Pravijo, da bodo počakali na funkcionarje SNS, za katere trdijo, da so v teh prostorih.