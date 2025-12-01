DZ bo pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno

DZ bo po napovedih na današnji izredni seji pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno pravico. Odločal bo tudi o potrditvi poslanskega mandata Mateji Zupan Josipović, ki bo do konca mandata nadomestila poslanca iz vrst Svobode Branka Zlobka po njegovem imenovanju za notranjega ministra.

DZ bo danes glasoval o predlogu odloka o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja ustave. Po potrditvi se bo v slovensko ustavo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ.

Po oktobrskem napadu v Novem mestu sta nekaj mesecev pred koncem mandata odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Poslanci so 21. novembra na izpraznjeni mesti postavili Andrejo Kokalj, dotedanjo državno sekretarko na pravosodnem ministrstvu, in poslanca Zlobka. Zlobka bo v poslanskih klopeh do parlamentarnih volitev spomladi prihodnje leto nadomestila Zupan Josipović.