Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
6.56

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
poslanci gotovina Državni zbor

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 6.56

30 minut

DZ bo pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Golob Robert Državni zbor poslanska vprašanja | Po potrditvi se bo v slovensko ustavo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ. | Foto STA/Boštjan Podlogar

Po potrditvi se bo v slovensko ustavo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ.

Foto: STA/Boštjan Podlogar

DZ bo po napovedih na današnji izredni seji pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno pravico. Odločal bo tudi o potrditvi poslanskega mandata Mateji Zupan Josipović, ki bo do konca mandata nadomestila poslanca iz vrst Svobode Branka Zlobka po njegovem imenovanju za notranjega ministra.

DZ bo danes glasoval o predlogu odloka o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja ustave. Po potrditvi se bo v slovensko ustavo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ.

Po oktobrskem napadu v Novem mestu sta nekaj mesecev pred koncem mandata odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Poslanci so 21. novembra na izpraznjeni mesti postavili Andrejo Kokalj, dotedanjo državno sekretarko na pravosodnem ministrstvu, in poslanca Zlobka. Zlobka bo v poslanskih klopeh do parlamentarnih volitev spomladi prihodnje leto nadomestila Zupan Josipović.

Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina
Novice V ustavo pravica do uporabe gotovine
Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina
Novice Pošteni najditelj na policijo vrnil večjo vsoto denarja
Hrvaška policija
Novice Sredi belega dne oropali kombi za prevoz gotovine
gotovina
Novice Nizozemska centralna banka državljane opozarja: Imejte doma nekaj gotovine
poslanci gotovina Državni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.