V hladnejšem delu leta v zaprtih prostorih preživimo več kot 90 odstotkov časa. Hkrati pa zaradi slabše izmenjave zraka v notranjosti narašča raven vlage. To povzroča utrujenost, glavobole in slabše počutje, dolgotrajno pa tudi idealne pogoje za nastanek zdravju škodljive plesni .

"Marsikdo se ne zaveda, da je zrak v domu pogosto bolj onesnažen kot tisti zunaj," pojasnjuje Gojc, ambasador pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. "Tudi sam sem mislil, da redno zračenje zadostuje, dokler nisem izkusil, kako drugače je, ko sistem sam skrbi, da je zrak vedno svež in čist."

Svež zrak = več energije in boljše počutje

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih se kaže v glavobolih, draženju oči, slabši koncentraciji in celo večjem tveganju za pojav alergij.

Pametni prezračevalni sistem i-Vent zato ne skrbi le za to, da v domu ni vlage in plesni, ampak omogoča tudi stalno izmenjavo zraka brez odpiranja oken in izgube toplote. Sistem samodejno zaznava vlažnost in kakovost zraka ter se prilagodi trenutnim razmeram.

Foto: i-Vent

"Zdaj je doma vedno sveže – tudi pozimi, ko so okna zaprta," pravi Gojc. "Zrak ni več težak, pa tudi jutranjih glavobolov ni. Čuti se razlika – ne samo v prostoru, ampak tudi v počutju."

Pametno prezračevanje brez skrbi in dodatnih stroškov

Sistem i-Vent deluje skoraj neslišno, njegovo vzdrževanje pa je preprosto in cenovno ugodno. Filtre je mogoče preprosto oprati pod vodo, brez nakupa nadomestnih delov.

Foto: i-Vent

Letna poraba energije na enoto znaša le približno 2,3 evra, kar pomeni, da svež zrak v domu ne bo še eno dodatno breme za družinski proračun.

"Priznam, sprva sem bil skeptičen," dodaja Gojc. "Ampak ko sem videl, kako tih je sistem in kako zelo se je povečala kakovost zraka, sem dobil potrditev, da je bila odločitev za i-Vent prava. Pa še račun za elektriko se ni kaj bistveno spremenil."

Slovenski razvoj in hitra montaža

Podjetje i-Vent, ki že 15 let skrbi za čist in svež zrak v slovenskih domovih, je edino pri nas, ki za svoj prezračevalni sistem nudi kar sedem let garancije. Za hitro montažo skrbi mreža 17 strokovno usposobljenih ekip po vsej državi, zato stranke po oddaji povpraševanja na montažo čakajo le nekaj dni.

Foto: i-Vent

"Presenetilo me je, kako hitro so uredili vse," pove Gojc. "Ekipa je prišla točno ob dogovorjeni uri, zmontirali so brez razbijanja in brez prahu."

Najboljše (in najpametnejše) darilo vašemu domu Pozimi se še posebej jasno pokaže, kako pomemben je čist in svež zrak. Namesto da bi vsak dan odpirali okna in dobesedno metali stran dragoceno toploto, lahko za čist in svež zrak poskrbimo drugače – z vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. Dobra novica pa je, da vam je do konca decembra pametna prezračevalna enota i-Vent na voljo do kar 77 odstotkov ugodneje*. Foto: i-Vent

"Če bi prej vedel, kakšna razlika je, bi se za to odločil že zdavnaj," sklene Gojc.

"Frišn luft" res ni luksuz. Je osnova za dobro počutje – pa še pametno je.

* Ponudba zajema 47 odstotkov akcijskega popusta in do 30 odstotkov subvencije Eko sklada. 47-odstotni popust velja za pametno prezračevalno enoto i-Vent. Akcija traja od 26. 11. do 31. 12. 2025.

