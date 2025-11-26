V živo: Prevc in Lanišek najboljša na ogrevanju. Koliko Slovencev na tekmo?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anže Lanišek je na srednji skakalnici v torek zaostal le za Stefanom Kraftom. Na prvem treningu na veliki skakalnici je bil najboljši.

Anže Lanišek je na srednji skakalnici v torek zaostal le za Stefanom Kraftom. Na prvem treningu na veliki skakalnici je bil najboljši.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci so se po torkovi tekmi na srednji skakalnici v Falunu preselili na veliko (HS 132), na kateri pravkar potekajo kvalifikacije, ob 15.10 pa sledi že četrta posamična tekma nove sezone svetovnega pokala. Bomo videli tretje posamične slovenske stopničke? V Lillehammerju je z drugim mestom zanje poskrbel Domen Prevc, v torek pa Anže Lanišek, ki je zaostal le za Stefanom Kraftom. Lanišek je bil odlično razpoložen na obeh treningih, na prvem je bil najboljši, na drugem pa je zaostal le za Prevcem, ki je prvi trening izpustil.

Anže Lanišek
Sportal Lanišek le za novim rekorderjem, ki je prehitel Ahonena, Hrgota tekmo ocenil kot odlično #video

Falun, velika skakalnica, kvalifikacije

Natrpan spored moške sezone svetovnega pokala se nadaljuje s posamično tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Gre za že peto tekmo v šestih dneh, četrto individualno preizkušnjo za skakalce.  

Na švedskem prizorišču, ki bo leta 2027 gostilo nordijsko svetovno prvenstvo, so fantje v torek tekmovali na srednji napravi. Že 46. zmage v svetovnem pokalu se je veselil avstrijski as Stefan Kraft, ki je postal tudi rekorder po številu točk v tem tekmovanju – prehitel je legendarnega finskega skakalca Janneja Ahonena – in oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Kraft je le za 2,2 točke prehitel Anžeta Laniška, ki se je podpisal pod druge posamične stopničke slovenskega moškega tabora sezone.

Pravkar potekajo kvalifikacije z 68 tekmovalci. Kot prvi si bo tekmo poskušal zagotoviti Lovro Kos (številka 23), ki je v torek dogajanje spremljal kot gledalec, saj je obstal v kvalifikacijah. Sledili bodo Rok Oblak (39), ki je včeraj z 21. mestom dosegel najboljši rezultat v karieri svetovnega pokala, Timi Zajc (58), včeraj 13. Domen Prevc (63), ki mu večje skakalnice še bolj ustrezajo, in Lanišek (64).

Tekma s 50 skakalci je predvidena ob 15.10.

Slovenca najboljša na treningu

Lanišek je selitev na veliko skakalnico prestal odlično. S 131 metri je imel prvo oceno, drugi je bil Jan Hörl, tretji pa njegov rojak Manuel Fettner, ki mu je s 135,5 metra uspel najdaljši skok, a je skočil s štirih zaletnih mest višje od Slovenca. Timi Zajc je s 123 metri zasedel 15. mesto, Rok Oblak (126) je bil 20., Lovro Kos (123,5) pa 22.

Domen Prevc, ki je prvi trening izpustil, je na drugem treningu, na katerem sodniške ocene ne štejejo, skočil 134 metrov in bil prvi. Po njegovem skoku so zaletno mesto znižali za dve mesti, Lanišek je nižje pristal pri 127,5 in bil drugi, Oblak (118,5) je bil 15., Zajc (118) 23., Kos (105,5) pa 51.

Domen Prevc je bil najboljši na drugem treningu.

Sledi selitev na Finsko, na Švedsko pa prihajajo skakalke

Skakalci se bodo nato preselili na Finsko, v Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, v Falun pa prihajajo skakalke, tu bodo tekmovale v petek in soboto.

