Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Fis Lillehammer smučarski skoki Isak Andreas Langmo

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 19.00

1 ura, 13 minut

Isak Andreas Langmo

Norveški skakalec se je onesvestil med pregledom opreme

Avtor:
M. P.

Isak Andreas Langmo | Isak Andreas Langmo ima za sabo zelo neprijetno izkušnjo. | Foto Guliverimage

Isak Andreas Langmo ima za sabo zelo neprijetno izkušnjo.

Foto: Guliverimage

Noršveki skakalci so po lanski aferi s smučarski dresi očitno pošteno živčni, ko morajo zdaj pred vsakim tekmovanjem na pregled opreme k žiriji Mednarodne smučarske zveze (FIS). Isak Andreas Langmo se je tako v Lillehammerju sredi pregled onesvestil. "Najprej je bilo vse v redu, na sredini pregleda pa se mi je stemnilo pred očmi."

Fis Lillehammer smučarski skoki Isak Andreas Langmo
