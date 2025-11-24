Norveški skakalec se je onesvestil med pregledom opreme

Noršveki skakalci so po lanski aferi s smučarski dresi očitno pošteno živčni, ko morajo zdaj pred vsakim tekmovanjem na pregled opreme k žiriji Mednarodne smučarske zveze (FIS). Isak Andreas Langmo se je tako v Lillehammerju sredi pregled onesvestil. "Najprej je bilo vse v redu, na sredini pregleda pa se mi je stemnilo pred očmi."

Dobitnik velikega globusa iz prejšnje zime Daniel Tschofenig je bil v Liellehammerju prvi in sedmi. Foto: Reuters Enaindvajsetletni skakalec Isak Andreas Langmo bo konec tedna v Lillehammerju skušal čim prej pozabiti. Po Lahtiju in Planinci marca je bil letošnji poletni norveški prvak šele tretjič na tekmi svetovnega pokala. Namesto Benjamina Östvolda je bil uvrščen v norveško ekipo za nedeljsko preizkušnjo. A je obstal že v kvalifikacijah. Pravzaprav je bil diskvalificiran, saj je imel pokvarjeno zadrgo na kombinezonu. Žirija je v nedeljo zadrge vzela še pod dodaten nadzor, potem ko so po sobotni tekmi zaokrožile fotografije zmagovalca Daniela Tschofeniga z rahlo odprto zadrgo. Od nedelje to ni več dovoljeno.

A to ni bila edina neprijetnost, ki se je na olimpijski skakalnici Lysgaardsbakken v Lillehammerju zgodila norveškemu skakalcu. Vsi skakalci morajo po novem na temeljit pregled opreme že pred začetkom tekmovanja. Opremo opremijo še s čipi. Langmo je bil pri tem očitno tako živčen, da se je onesvestil. "Bil sem zadnji na vrsti iz naše ekipe. K žiriji sem šel s serviserjem. Najprej je bilo vse v redu, na sredini pregleda pa se mi je stemnilo pred očmi," je pojasnil za norveško tiskovno agencijo. "To kaže, kako živčen si, ko greš na takšen pregled. Vse preverijo trikrat ali štirikrat." Žirija je bila razumevajoča, je še dodal. Je pa moral zato v nedeljo še enkrat na pregled opreme, da so postopek dokončali.

No, na koncu je bil pa diskvalificiran zaradi zadrge na rokavu. Glavni inšpektor FIS Mathias Hafele je sicer pojasnil, da je šlo za nenamerno napako na opremi in Lamgmo tako ni dobil rumenega kartona.