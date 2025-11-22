Po petkovem uvodu svetovnega pokala v Lillehammerju, ko je slovenska mešana skakalna ekipa zasedla drugo mesto , je prvo posamično žensko tekmo nove tekmovalne zime dobila Nozomi Marujama, kar je njena sploh prva zmaga na najvišji ravni. Bila je razred zase, kar 26 točk pred drugouvrščeno Abigail Strate. Tretje mesto je osvojila Lisa Eder. Najboljša Slovenka je bila Nika Vodan na devetem mestu. Nika Prevc je končala na 15. mestu, kar pomeni, da je končan njen niz deset zaporednih zmag.

Nika Prevc je zmagala na prejšnjih desetih individualnih tekmah svetovnega pokala. Foto: Reuters Smučarske skakalke in skakalci se mudijo na prvi postaji olimpijske sezone v norveškem Lillehammerju. V petek so jo odprli s tekmo mešanih ekip, na kateri so Japonci zmagali pred Slovenci in Avstrijci. V soboto sta na sporedu prvi posamični tekmi v obeh konkurencah. V prvi seriji so tekmovalke skakale v precej težkih vetrovnih razmerah. Nika Vodan je nalogo vseeno dobro opravila, pristala je pri 126 metrih (124,5 točke), kar je zadoščalo za deseto mesto.

"Zelo sem vesela svojih skokov, saj je bila tekma zelo težka, zelo vetrovna. Veter se je kar poigraval z nami, zdi pa se mi, da sem pokazala kar stabilne skoke. Načeloma so to moji skoki s treningov, vem pa, da zmorem še več," je povedala danes najboljša Slovenka.

Finale si je priborila tudi 27. Katra Komar (115 metrov, 103,2 točke). Brez točk pa je ostala njena sestra Tinkara Komar (103,5 metra, 86,5 točke) na 37. mestu.

Branilka velikega globusa Nika Prevc je imela kot zadnja na zaletišču boljše razmere in bi morala za prevzem vodstva skočiti rekord. A se ji skok ni najbolj posrečil. Pristala je pri 124 metrih in še počepnila, da je dobila slabše ocene. S 115,1 točke je bila po prvi seriji 15. "Danes ni bil moj dan. Vem, da zmorem več in upam, da to lahko dokažem že jutri," je bila nezadovoljna branilka velikega kristalnega globusa.

"Danes sem zelo zadovoljen z Niko Vodan, ki je skoke s treningov prenesla na tekmo. Vem, da zna mogoče še malo več, a to je zdaj že kar dobro. Nika Prevc je naredila preveč napak na tekmi, da bi kotirala višje. Zelo sem vesel, da se je Katra Komar uspela uvrstitvi v drugo serijo, jutri samo tako naprej," je oceno prvega dne podal slovenski trener Jurij Tepeš.

Japonka pa razred zase

Izvrsten prvi skok pa je uspel Japonki Nozomi Marujama, ki je serijo dobila s 133,5 metra in 150,7 točke.

Japonke so se skupaj veselile prve zmage Nozomi Marujame. Foto: Reuters V finalni seriji so bile razmere še slabše, zaradi premočnega vetra so večkrat za krajši čas prekinili tekmovanje. Tudi Nika Prevc je morala čakati na zaletišču in skočila v slabih pogojih. S skokom, dolgim 118 metrov (111,4 točke), ni prevzela vodstva. Nika Vodan ni ponovila prvega skoka, a je s 115,5 metra (114,9 točke) vseeno prevzela vodstvo. Kljub bremenu vodstva po prvi seriji je bila tudi v finalu najdaljša Marujama (130,5 metra, 134,8 točke). Tako je osvojila svojo prvo zmago, tretje stopničke. Druga je bila Kanadčanka Abigail Strate in tretja Avstrijka Lisa Eder. Nika Vodan je končala na devetem mestu, Nika Prevc na 15. in Katra Komar na 29.

Smučarski skoki, Lillehammer (ž), prva posamična tekma:



1. Nozomi Marujama (Jap) 285,5 točke (133,5/130,5 m)

2. Abigail Strate (Nor) 259,7 (129,0/121,0)

3. Liza Eder (Avt) 255,7 (121,0/125,5)

4. Anna Odine Stroem (Nor) 252,4 (121,0/122,0)

5. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 246,9 (118,0/124,0)

6. Katharina Schmid (Nem) 244,9 (121,0/112,0)

...

9. Nika Vodan (Slo) 239,4 (126,0/115,5)

15. Nika Prevc (Slo) 226,5 (124,0/118,0)

29. Katra Komar (Slo) (115,0/114,0)

...

37. Tinkara Komar (Slo) 86,5 (103,5)

...

55. Maja Kovačič (Slo)

Tekmovalke so naprej opravile kvalifikacije. S 134 metri in 167,3 točke je bila najboljša Marujama. Prevc je bila tretja (120,5 metra in 149,5 točke). Na tekmo so se uvrstile še tri Slovenke: 22. Vodan (113,5 metra, 119,9 točke), 36. Katra Komar (106 metrov, 109,1 točke) in Tinkara Komar (115,5 metra, 105,9 točke). Brez sobotne tekme je ostala 55. Maja Kovačič (95 metrov, 83,4 točke).

V nedeljo sledi še ena posamična ženska tekma, nato pa selitev v Falun.

Skakalce kvalifikacije čakajo ob 14.30, tekma pa ob 16. uri.