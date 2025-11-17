"Želja je bila, da bi nekoč prišla do te ravni. Spomladi sem imela določene težave in nisem veliko trenirala, tako da je vse nekako padlo z neba. No, seveda sem se za to trudila skozi vsa ta leta, nisem pa pričakovala, da se bo to zgodilo že zdaj," o nenadejani priložnosti pravi novi obraz v slovenski skakalni reprezentanci, 19-letna Maja Kovačič, ki bo sezono prvič začela v svetovnem pokalu.

Za mlado slovensko skakalko Majo Kovačič je drugačno poletje, kot jih je bila vajena v preteklosti. Splet okoliščin ji je odprl vrata do prve ekipe in poletnih tekem na najvišji ravni, na kateri je osvajala prve točke grand prixa – v Romuniji je ob odsotnosti Nike Prevc in Nike Vodan z desetim mestom vknjižila najboljši slovenski rezultat.

Članica SK Triglav Kranj si je prislužila tudi vstopnico za uvodne tekme svetovnega pokala. Glavni trener A-reprezentance Jurij Tepeš je pred dnevi napovedal, da bo v Lillehammer ob njej odpeljal še Prevc, Vodan, Katro in Tinkaro Komar.

"Želja je bila, da bi nekoč prišla do te ravni, nisem pa pričakovala, da se bi to lahko zgodilo že zdaj. Spomladi sem imela določene težave in nisem veliko trenirala, tako da posledično nisem imela visokih pričakovanj. Lahko rečem, da je vse nekako padlo z neba. No, seveda sem se za to trudila skozi vsa ta leta, nisem pa pričakovala, da se bo to zgodilo že zdaj. Fenomenalno. Želja vsake skakalke in skakalca je, da je del reprezentance. Komaj čakam, da vidim, kaj me čaka," je z nasmeškom na obrazu na druženju z novinarji razlagala 19-letnica.

"Lahko rečem, da je vse skupaj nekako padlo z neba. No, seveda sem se za to trudila skozi vsa ta leta, nisem pa pričakovala, da se bo to zgodilo že zdaj." Foto: Grega Valančič

Skrita želja so olimpijske igre

Ponujeno priložnost želi karseda dobro izkoristiti. "Upam, da bom lahko formo stopnjevala, da bom nastopila na čim več tekmah svetovnega pokala. Želim si osvojiti čim več točk. Neka skrita želja pa so tudi olimpijske igre, saj v ekipi ni veliko tekmovalk, tako da menim, da je želja realna, sploh če bi mi uspelo stopnjevati formo. Če bi mi uspelo, bi bil to samo bonus."

Z Niko Prevc sta bili skupaj že v mlajših selekcijah. Foto: Aleš Fevžer Glavnega trenerja Tepeša pozna še iz mlajših kategorij, prav tako tudi zmagovalko zadnjih dveh sezon Prevc.

"Z Niko sva skupaj že od majhnega, saj sva v istem klubu, tako da sva bili skupaj že v mladinski ekipi. Dobro se razumeva, Niko imam zelo rada. Tudi zaradi nje mi je v reprezentanci lažje. V tej pa je veliko drugačne podpore, ki je v mladinski kategoriji nismo imeli. Tu se pozna največja razlika. Veseli me, da je zadaj toliko ljudi, na katere se lahko obrneš."

V mislih smučanje, nato pa skoki

Gimnazijska maturantka je razmišljala tudi o treniranju smučanja, a na koncu izbrala skoke: "Vem, da sem hotela trenirati smučanje, potem pa sem želela skakati, a sem morala kar dolgo prositi, da so me peljali na trening na Gorenjo Savo. Trenerji so me počasi peljali od manjših skakalnic do večjih. Bilo mi je všeč." Po končani gimnaziji se je vpisala na fakulteto, smer psihologija, a "ker so se športni načrti spremenili, mi zdaj malo zmanjkuje časa, tako da bom najverjetneje s študijem eno leto počakala". Foto: Aleš Fevžer

Načrti so se spremenili

Glede na to, da je njena športna kariera to sezono ubrala drugačno pot od predvidene in se je na večjem odru znašla hitreje od pričakovanj, je usklajevanje športa in šolanja postalo zahtevnejše.

"V letošnjem koledarskem letu sem zaključila Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju, opravila maturo in se vpisala na fakulteto, smer psihologija. To področje me zanima, želim si obiskovati fakulteto, a ker so se športni načrti spremenili, mi zdaj malo zmanjkuje časa, tako da bom najverjetneje s študijem eno leto počakala, potem pa naslednje leto nadaljevala," je zaključila Kovačič, ki je v kvalifikacijah svetovnega pokala že skakala, a na prve točke v tem še čaka.

Skakalke in skakalci bodo sezono ta teden odprli na Norveškem, kjer bo v petek tekma mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa dve posamični preizkušnji.