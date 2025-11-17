Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
pravila skakalni dresi smučarski skoki Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Peter Prevc Peter Prevc Gorazd Pogorelčnik

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 4.00

5 ur, 26 minut

O vlogi Petra Prevca v slovenski skakalni reprezentanci

Gorazd Pogorelčnik: Peter Prevc je velika pridobitev in ogromna dodana vrednost

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Peter Prevc | Peter Prevc se je poglobil v svoje delo in je velik doprinos ekipi, izpostavljajo v slovenski skakalni reprezentanci. | Foto Aleš Fevžer

Peter Prevc se je poglobil v svoje delo in je velik doprinos ekipi, izpostavljajo v slovenski skakalni reprezentanci.

Foto: Aleš Fevžer

Legendarni slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je po koncu kariere tiho, a odločilno prevzel eno ključnih funkcij v slovenski skakalni reprezentanci. Kot razlaga vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik, je Prevc danes odgovoren za področje, od katerega je neposredno odvisna konkurenčnost celotne ekipe. Globoko je vpet v razvoj skakalne opreme, vsakodnevno sodeluje s skakalci in trenerji ter bo z reprezentanco tudi na tekmah svetovnega pokala in olimpijskih igrah. Njegova dodana vrednost pa ni le tehnična, izpostavlja Pogorelčnik v pogovoru za Sportal.

Po besedah Gorazda Pogorelčnika se je sodelovanje s Petrom Prevcem začelo povsem naravno, saj je reprezentanca v obdobju velikih sprememb nujno potrebovala dodatno strokovno roko. Prevc je v projekt vstopil premišljeno, a z jasno vizijo, kaj lahko doprinese. Vodstvo je že kmalu spoznalo, kakšne razsežnosti ima njegova prisotnost.

Gorazd Pogorelčnik je vesel, da imajo v skakalni družini Petra Prevca. | Foto: Aleš Fevžer Gorazd Pogorelčnik je vesel, da imajo v skakalni družini Petra Prevca. Foto: Aleš Fevžer

"Tukaj ne gre samo za to. Petra smo pravzaprav spomladi zaprosili, da pride. Že v pretekli sezoni smo se začeli pogovarjati, da bi prevzel to vlogo. Seveda smo se pogovarjali tudi o nekaterih drugih možnostih, kjer bi s svojimi izkušnjami prav tako predstavljal veliko dodano vrednost sistemu. Na koncu se je Peter sam odločil, da bo tisti, ki bo razvijal opremo – ne samo znotraj reprezentančne selekcije, ampak vseh selekcij. Tukaj je naredil res velik del, sploh letos. Glede na to, da so se precej spreminjala pravila in merilni protokoli, je bil on tisti, ki je poskrbel, da smo bili na tekmah poletne velike nagrade popolnoma v skladu s sprejetimi pravili," je uvodoma dejal Pogorelčnik.

Robert Hrgota
Sportal Robert Hrgota je izbral

Poglobljeno razmišljanje Petra Prevca

"V začetku je bilo res veliko nejasnosti in nobena nacija ni točno vedela, kaj se bo dogajalo na prvih tekmah. Na čipiranju dresov smo to zelo natančno videli, čeprav je bil kontrolor – Mattias Hafele, vodja kontrolorjev pri Mednarodni smučarski zvezi – tudi pri nas v Sloveniji. A tudi takrat, ko je bil pri nas in je poskušal natančno razložiti ta pravila, merilni protokoli še vedno niso bili povsem jasni. Tako smo imeli vsi, ne le mi, ampak tudi druge nacije, na začetku določene težave. Peter se je izredno poglobil v to. On je bil tisti, ki je preučil celotno zadevo do te mere, da smo bili na eni strani skladni s pravili, na drugi strani pa je naša oprema ostala konkurenčna," razlaga vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Slovenski smučarski zvezi.

Peter Prevc tesno sodeluje s skakalci. | Foto: Aleš Fevžer Peter Prevc tesno sodeluje s skakalci. Foto: Aleš Fevžer

Peter se je povrhu vsega zelo poglobil tudi v bolj znanstveni del, v strukturo materialov – kako se materiali obnašajo, kateri materiali bi bili najboljši za posameznika glede na njegov način skakanja: "In tukaj ne gre samo za drese, gre za smuči, vezi, čevlje. Za vsakega posameznika posebej. Povsem individualno se je lotil vprašanja, kaj bi komu najbolj ustrezalo. Zato je bilo letos poleti opravljenih tudi kar precej testiranj, na podlagi katerih se je oprema nato prilagajala."

Brat Domen in Lanišek o Petru

Da je njegova prisotnost pomembna, ne potrjujejo le trenerji, temveč tudi skakalci. Ti so namreč tisti, ki neposredno občutijo vpliv novih postopkov, meritev in prilagoditev opreme. Njihova povratna informacija je eden ključnih elementov, ki Petru omogoča dodatno natančnost pri razvoju. Zato ni presenetljivo, da so ga hitro sprejeli kot nepogrešljiv del ekipe.

Domen Prevc in Anže Lanišek pozdravljata prisotnost Petra Prevca. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Anže Lanišek pozdravljata prisotnost Petra Prevca. Foto: Aleš Fevžer

"Da, lepo je, pomiri te, odnese ti precej dela na tekmi in kontrolira, še preden greš gor. Poskrbi, da si lahko umirjen in osredotočen le na skok ter da so te stvari urejene. Predvsem to. Prav tako je do mene striktnejši kot Mathias Haffele. Veliko bolj kontrolira moj dres kot on. In tudi ko on meri, je njegov meter veliko strožji kot tisti od uradnih kontrolorjev," pove brat Domen in na vprašanje, ali mu bo za božič kupil kakšen drug meter, z nasmehom pristavi: "Ne bo pomagalo."

"Peter je tisti, ki ima interpretacijo pravil pod nadzorom. Vse zbere, potem se usedejo in pogovorijo. Tako nam kot tekmovalcem ni treba razmišljati o teh stvareh. Nam je le predstavljeno, naj preizkusimo in povemo razliko. Pri meritvah pa vsak točno ve, kaj in kako mora izpeljati," pove Anže Lanišek.

Zaradi Petra naredili korak naprej

S svojim prihodom in pristopom je razbremenil delo trenerjev in tudi skakalce, da jim je treba razmišljati o eni stvari manj in so še bolj osredotočeni na tisto, kar počno – smučarske skoke: "V preteklosti so se s tem ukvarjali trenerji znotraj ekipe, vendar imajo trenerji ogromno drugih zadolžitev. Peter je bil zadolžen skoraj izključno za razvoj opreme in moram reči, da smo ravno zaradi tega letos naredili velik korak naprej."

Peter Slatnar in Gorazd Pogorelčnik | Foto: Grega Valančič Peter Slatnar in Gorazd Pogorelčnik Foto: Grega Valančič

Hkrati je Pogorelčnik izpostavil še enega legendarnega smučarskega skakalca, ki v zadnjih letih opravlja ogromno dela – Roberta Kranjca, ki skrbi za skakalne drese: "Veliko je komunikacije med tekmovalci, Petrom in trenerji, saj imajo trenerji svoje poglede na razvoj tehnike skakanja. Ta komunikacija med trenerji, tekmovalci in Petrom kot glavnim razvijalcem opreme je ključna. Seveda pa v ozadju ne smemo pozabiti tudi na Robija Kranjca, ki se prav tako zelo poglobljeno loteva izdelave skakalnih dresov."

Z ekipo v Lillehammer, predvidoma na olimpijske igre

Kljub temu da je vloga za Petra nova, je vstopil vanjo z izjemno odločnostjo. Njegov pristop je takšen, kot smo ga bili vajeni že v času skakalne kariere – metodičen in pragmatičen. Reprezentanca je hitro ugotovila, da je z njim pridobila še osebo, ki razume psihološko plat športa. Zaradi tega se je njegova prisotnost med tekmovalci izkazala za neprecenljivo, dodaja Pogorelčnik. "Peter je že v krstni sezoni ogromna dodana vrednost, ne le na področju razvoja opreme, temveč tudi zaradi svojih izkušenj. Zna svetovati tekmovalcem. Bil je v vsakem mogočem položaju – tako v najtežjih kot tistih, ko je bil visoko. V enakih položajih se znajdejo tudi današnji tekmovalci. Točno ve, kako se odzvati in kaj svetovati posameznemu tekmovalcu. In tukaj ga vidim kot veliko dodano vrednost, ne le kot razvijalca opreme ali vodjo razvoja."

Tina Erzar
Sportal Obetavna skakalka Tina Erzar ima dobre novice glede svojega zdravstvenega stanja

Ekipi bo pomagal že v uvodu v novo sezono svetovnega pokala prihodnji konec tedna v Lillehammerju. Čipiranje pa bo prineslo dodatno delo: "Na začetku bo zagotovo šel zraven. V Lillehammer gre zagotovo, ker mora biti prisoten pri čipiranju dresov. Potem bo šel še na novoletno turnejo in na tista največja tekmovanja. Predvidoma tudi na olimpijske igre."

Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Znan projektant za povečanje letalnice bratov Gorišek
Bine Norčič
Sportal Slovenec v Švici našel, kar je iskal
smučarski skoki
Sportal Skakalci in skakalke odštevajo do olimpijske zime, v moškem taboru še nekaj neznank za Lillehammer
Taja Bodlaj
Sportal Slovenska skakalka prvič v takšnem položaju: Ko potegnem črto, ni bilo druge možnosti
Philipp Aschenwald
Sportal Dve leti in pol po težji poškodbi se vrača
Timi Zajc
Sportal Timi Zajc se čuti kaznovanega
Daniel Tschofenig Alexandria Loutitt
Sportal Junaka lanske zime poškodba dekleta ni odvrnila
smučarski skoki, Jurij Tepeš
Sportal Jurij Tepeš o zahtevnem poletju: Ob takih stvareh še bolj ceniš trenutke, ki so ti dani v športu
pravila skakalni dresi smučarski skoki Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Peter Prevc Peter Prevc Gorazd Pogorelčnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.