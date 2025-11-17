Legendarni slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je po koncu kariere tiho, a odločilno prevzel eno ključnih funkcij v slovenski skakalni reprezentanci. Kot razlaga vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik, je Prevc danes odgovoren za področje, od katerega je neposredno odvisna konkurenčnost celotne ekipe. Globoko je vpet v razvoj skakalne opreme, vsakodnevno sodeluje s skakalci in trenerji ter bo z reprezentanco tudi na tekmah svetovnega pokala in olimpijskih igrah. Njegova dodana vrednost pa ni le tehnična, izpostavlja Pogorelčnik v pogovoru za Sportal.

Po besedah Gorazda Pogorelčnika se je sodelovanje s Petrom Prevcem začelo povsem naravno, saj je reprezentanca v obdobju velikih sprememb nujno potrebovala dodatno strokovno roko. Prevc je v projekt vstopil premišljeno, a z jasno vizijo, kaj lahko doprinese. Vodstvo je že kmalu spoznalo, kakšne razsežnosti ima njegova prisotnost.

Gorazd Pogorelčnik je vesel, da imajo v skakalni družini Petra Prevca. Foto: Aleš Fevžer

"Tukaj ne gre samo za to. Petra smo pravzaprav spomladi zaprosili, da pride. Že v pretekli sezoni smo se začeli pogovarjati, da bi prevzel to vlogo. Seveda smo se pogovarjali tudi o nekaterih drugih možnostih, kjer bi s svojimi izkušnjami prav tako predstavljal veliko dodano vrednost sistemu. Na koncu se je Peter sam odločil, da bo tisti, ki bo razvijal opremo – ne samo znotraj reprezentančne selekcije, ampak vseh selekcij. Tukaj je naredil res velik del, sploh letos. Glede na to, da so se precej spreminjala pravila in merilni protokoli, je bil on tisti, ki je poskrbel, da smo bili na tekmah poletne velike nagrade popolnoma v skladu s sprejetimi pravili," je uvodoma dejal Pogorelčnik.

Poglobljeno razmišljanje Petra Prevca

"V začetku je bilo res veliko nejasnosti in nobena nacija ni točno vedela, kaj se bo dogajalo na prvih tekmah. Na čipiranju dresov smo to zelo natančno videli, čeprav je bil kontrolor – Mattias Hafele, vodja kontrolorjev pri Mednarodni smučarski zvezi – tudi pri nas v Sloveniji. A tudi takrat, ko je bil pri nas in je poskušal natančno razložiti ta pravila, merilni protokoli še vedno niso bili povsem jasni. Tako smo imeli vsi, ne le mi, ampak tudi druge nacije, na začetku določene težave. Peter se je izredno poglobil v to. On je bil tisti, ki je preučil celotno zadevo do te mere, da smo bili na eni strani skladni s pravili, na drugi strani pa je naša oprema ostala konkurenčna," razlaga vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Slovenski smučarski zvezi.

Peter Prevc tesno sodeluje s skakalci. Foto: Aleš Fevžer

Peter se je povrhu vsega zelo poglobil tudi v bolj znanstveni del, v strukturo materialov – kako se materiali obnašajo, kateri materiali bi bili najboljši za posameznika glede na njegov način skakanja: "In tukaj ne gre samo za drese, gre za smuči, vezi, čevlje. Za vsakega posameznika posebej. Povsem individualno se je lotil vprašanja, kaj bi komu najbolj ustrezalo. Zato je bilo letos poleti opravljenih tudi kar precej testiranj, na podlagi katerih se je oprema nato prilagajala."

Brat Domen in Lanišek o Petru Da je njegova prisotnost pomembna, ne potrjujejo le trenerji, temveč tudi skakalci. Ti so namreč tisti, ki neposredno občutijo vpliv novih postopkov, meritev in prilagoditev opreme. Njihova povratna informacija je eden ključnih elementov, ki Petru omogoča dodatno natančnost pri razvoju. Zato ni presenetljivo, da so ga hitro sprejeli kot nepogrešljiv del ekipe. Domen Prevc in Anže Lanišek pozdravljata prisotnost Petra Prevca. Foto: Aleš Fevžer "Da, lepo je, pomiri te, odnese ti precej dela na tekmi in kontrolira, še preden greš gor. Poskrbi, da si lahko umirjen in osredotočen le na skok ter da so te stvari urejene. Predvsem to. Prav tako je do mene striktnejši kot Mathias Haffele. Veliko bolj kontrolira moj dres kot on. In tudi ko on meri, je njegov meter veliko strožji kot tisti od uradnih kontrolorjev," pove brat Domen in na vprašanje, ali mu bo za božič kupil kakšen drug meter, z nasmehom pristavi: "Ne bo pomagalo." "Peter je tisti, ki ima interpretacijo pravil pod nadzorom. Vse zbere, potem se usedejo in pogovorijo. Tako nam kot tekmovalcem ni treba razmišljati o teh stvareh. Nam je le predstavljeno, naj preizkusimo in povemo razliko. Pri meritvah pa vsak točno ve, kaj in kako mora izpeljati," pove Anže Lanišek.

Zaradi Petra naredili korak naprej

S svojim prihodom in pristopom je razbremenil delo trenerjev in tudi skakalce, da jim je treba razmišljati o eni stvari manj in so še bolj osredotočeni na tisto, kar počno – smučarske skoke: "V preteklosti so se s tem ukvarjali trenerji znotraj ekipe, vendar imajo trenerji ogromno drugih zadolžitev. Peter je bil zadolžen skoraj izključno za razvoj opreme in moram reči, da smo ravno zaradi tega letos naredili velik korak naprej."

Peter Slatnar in Gorazd Pogorelčnik Foto: Grega Valančič

Hkrati je Pogorelčnik izpostavil še enega legendarnega smučarskega skakalca, ki v zadnjih letih opravlja ogromno dela – Roberta Kranjca, ki skrbi za skakalne drese: "Veliko je komunikacije med tekmovalci, Petrom in trenerji, saj imajo trenerji svoje poglede na razvoj tehnike skakanja. Ta komunikacija med trenerji, tekmovalci in Petrom kot glavnim razvijalcem opreme je ključna. Seveda pa v ozadju ne smemo pozabiti tudi na Robija Kranjca, ki se prav tako zelo poglobljeno loteva izdelave skakalnih dresov."

Z ekipo v Lillehammer, predvidoma na olimpijske igre

Kljub temu da je vloga za Petra nova, je vstopil vanjo z izjemno odločnostjo. Njegov pristop je takšen, kot smo ga bili vajeni že v času skakalne kariere – metodičen in pragmatičen. Reprezentanca je hitro ugotovila, da je z njim pridobila še osebo, ki razume psihološko plat športa. Zaradi tega se je njegova prisotnost med tekmovalci izkazala za neprecenljivo, dodaja Pogorelčnik. "Peter je že v krstni sezoni ogromna dodana vrednost, ne le na področju razvoja opreme, temveč tudi zaradi svojih izkušenj. Zna svetovati tekmovalcem. Bil je v vsakem mogočem položaju – tako v najtežjih kot tistih, ko je bil visoko. V enakih položajih se znajdejo tudi današnji tekmovalci. Točno ve, kako se odzvati in kaj svetovati posameznemu tekmovalcu. In tukaj ga vidim kot veliko dodano vrednost, ne le kot razvijalca opreme ali vodjo razvoja."

Ekipi bo pomagal že v uvodu v novo sezono svetovnega pokala prihodnji konec tedna v Lillehammerju. Čipiranje pa bo prineslo dodatno delo: "Na začetku bo zagotovo šel zraven. V Lillehammer gre zagotovo, ker mora biti prisoten pri čipiranju dresov. Potem bo šel še na novoletno turnejo in na tista največja tekmovanja. Predvidoma tudi na olimpijske igre."