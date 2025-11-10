Bine Norčič, od letošnjega leta novi trener švicarske reprezentance, je zelo zadovoljen s pogoji in delom njegovih novih varovancev, s katerimi nestrpno čaka začetek nove sezone. V pogovoru za Blick.ch pa je beseda še enkrat nanesla tudi na dogodke, ki so se zgodili na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, o tem pa je spregovoril tudi v intervjuju za Siol.net .

Bine Norčič ima za seboj pestro in razburkano leto. Največ nelagodja mu je prineslo svetovno prvenstvo v Trondheimu, kjer je bil zadolžen le za organizacijske zadeve norveške ekipe in bil del te zaradi članov B-reprezentance na prvenstvu, ki jim je sicer med sezono poveljeval. Nato je eksplodirala novica, da so norveški skakalci manipulirali z dresi in si s tem pridobili nepošteno prednost. Škandal je pretresel skakalni svet, Norčičevo ime pa se je nepričakovano znašlo v središču afere.

"Nikoli nisem prevzel vodenja reprezentance, kot so trdili mediji. To ni res. Vse skupaj je bil popoln kaos," je zdaj še enkrat za Blick.ch povedal 44-letni Slovenec, o čemer je spregovoril že v enem od sobotnih intervjujev za Sportal. Takrat so Norvežani mislili, da bo prav Norčič gasil ogenj, vendar se mu je razumno umaknil in naredil pravo potezo ter se posledično ni opekel. Kmalu po izbruhu afere je zapustil Norveško in se vrnil domov.

Finančne težave in osebne preizkušnje

Norčič je pred tem vodil norveško B-ekipo v kontinentalnem pokalu, kjer so ga spremljale hude finančne težave. "Mnogi fantje si niso mogli privoščiti letalskih kart. Izbiral sem tiste, ki so imeli vsaj nekaj denarja. To me je bolelo," je povedal. Nekatere je zato celo gostil doma v Sloveniji, da bi jim pomagal premostiti stroške.

Foto: Jaka Lopatič

Zasebno pa se je že prej soočil s tragičnimi dogodki – smrtjo očeta in lastnim padcem, ki sta bila razlog za predčasni konec športne poti. "Bil sem povsem izčrpan – fizično in psihično. Moral sem skrbeti za družino," je dejal. Tako se je že pri 22 letih preusmeril v trenerske vode in pozneje deloval v Turčiji, ZDA in na Norveškem.

Nova priložnost v Švici in stari znanec Ammann

Letos spomladi je prišla nova priložnost. Švicarska smučarska zveza Swiss Ski je Norčiča povabila, da prevzame njihovo reprezentanco s ciljem vrniti slovitega Simona Ammanna in druge švicarske skakalce v svetovni vrh.

"Ekipa je zelo motivirana. Ammann napreduje in delava odlično," pravi Norčič. Dodaja, da so že uvedli tehnične prilagoditve, s katerimi želijo izboljšati natančnost odriva na mizi. "Čutiti je pozitiven zagon."

Za začetek ironični test

Ironično bo prvi resni test nove švicarske ekipe konec novembra, prav na Norveškem, kjer je februarja izbruhnil škandal, ki je skoraj končal Norčičevo trenersko pot.

"Zame bo to simboličen trenutek," priznava. "Po vsem, kar se je zgodilo, želim pokazati, da v športu še vedno štejejo poštenost, predanost in znanje."