R. Sp.

Petek,
7. 11. 2025,
15.05

1 ura, 13 minut

smučarski skoki

Ukrajinka se bo lahko vrnila septembra 2027

Tetjani Pilipčuk zaradi kršitve protidopinških pravil dve leti prepovedi tekmovanja

R. Sp.

Tetjana Pilipčuk | Foto Guliverimage

Tetjana Pilipčuk je zaradi kršitve protidopinških pravil prejela kazen dveh let prepovedi tekmovanja.

Nacionalni protidopinški center (NADC) v Ukrajini je zaradi kršitve protidopinških pravil za dve leti diskvalificiral ukrajinsko smučarsko skakalko Tetjano Pilipčuk, ki se bo na tekmovanja tako lahko vrnila septembra 2027.

V vzorcu smučarske skakalke Tetjane Pilipčuk so našli prepovedano zdravilo Furosemid, ki spodbuja hitro hujšanje in ima maskirne lastnosti, ki lahko prikrijejo prisotnost drugih prepovedanih snovi.

Pri NADC so 21-letnici naložili dveletno prepoved tekmovanja. Kazen je začela teči 17. septembra, tako da se bo na tekmovanja lahko vrnila 18. septembra 2027. S kršitvijo pravil je Pilipčuk izgubila tudi možnosti, da bi se potegovala za morebiten nastop na olimpijskih igrah.

Pilipčuk je letos zastopala Ukrajino na svetovnem prvenstvu, a se ji ni uspelo uvrstiti na posamično tekmo, na tekmi mešanih ekip pa je bila 14. 

Mlada skakalka, ki je letos nastopala tudi na Ljubnem ob Savinji, je tekmovala tako v svetovnem kot medcelinskem pokalu, v prvem še čaka na točke.

