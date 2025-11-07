Nacionalni protidopinški center (NADC) v Ukrajini je zaradi kršitve protidopinških pravil za dve leti diskvalificiral ukrajinsko smučarsko skakalko Tetjano Pilipčuk, ki se bo na tekmovanja tako lahko vrnila septembra 2027.

V vzorcu smučarske skakalke Tetjane Pilipčuk so našli prepovedano zdravilo Furosemid, ki spodbuja hitro hujšanje in ima maskirne lastnosti, ki lahko prikrijejo prisotnost drugih prepovedanih snovi.

Pri NADC so 21-letnici naložili dveletno prepoved tekmovanja. Kazen je začela teči 17. septembra, tako da se bo na tekmovanja lahko vrnila 18. septembra 2027. S kršitvijo pravil je Pilipčuk izgubila tudi možnosti, da bi se potegovala za morebiten nastop na olimpijskih igrah.

Pilipčuk je letos zastopala Ukrajino na svetovnem prvenstvu, a se ji ni uspelo uvrstiti na posamično tekmo, na tekmi mešanih ekip pa je bila 14.

Mlada skakalka, ki je letos nastopala tudi na Ljubnem ob Savinji, je tekmovala tako v svetovnem kot medcelinskem pokalu, v prvem še čaka na točke.