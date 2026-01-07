Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
7. 1. 2026,
15.54

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Pokal United

ZDA in Švica prva polfinalista teniškega pokala United

Coco Gauff | Coco Gauff je najprej v dveh nizih ugnala Mario Sakari, napredovanje ZDA pa priborila v mešanih parih s Christianom Harrisonom. | Foto Guliverimage

Coco Gauff je najprej v dveh nizih ugnala Mario Sakari, napredovanje ZDA pa priborila v mešanih parih s Christianom Harrisonom.

Foto: Guliverimage

Prva polfinalista teniškega pokala United v Avstraliji sta Švica in ZDA. Oba sta tekmeca v Perthu premagala šele v odločilni igri mešanih parov.

Coco Gauff in Christian Harrison sta nadoknadila zaostanek enega niza in v tretjem premagala Grka Stefanosa Cicipasa in Mario Sakari s 4:6, 6:4 in 10:8.

Pred tem je Gauff v dveh nizih ugnala Sakari, Cicipas pa je bil s 6:4, 7:5 boljši od devetega igralca sveta Taylorja Fritza, kar je bila za Grka prva zmaga v zadnjih 18 mesecih proti igralcu iz Top 10 lestvice ATP.

Švici sta mesto v Sydneyju, kjer bodo potekali zaključni boji, prinesla Belinda Bencic in Jakub Paul, ki sta bila s 6:3 in 6:3 boljša od argentinske naveze Maria Lourdes Carle/Guido Andreozzi.

Med posamezniki je tretjo zmago na začetku sezone vpisal Sebastian Baez proti Stanu Wawrinki (7:5, 6:4), za izenačenje na 1:1 pa je poskrbela Bencic, ki je v dveh nizih nadigrala Solano Sierra.

Američani, branilci naslova, bodo v polfinalu igrali s Poljsko ali Argentino, Švicarji pa čakajo na zmagovalca zadnjega četrtfinala med Belgijo in Češko.

Nagradni sklad pokala United, ki je za večino igralcev in igralk pripravljalni turnir za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu od 12. januarja do 1. februarja, je dobrih deset milijonov evrov.

