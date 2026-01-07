V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je v petek v zgodnjih jutranjih urah zgodil hekerski napad. "Varovalni sistemi so zaznali vdor in takoj so se začele aktivnosti za omejitev napadalca. Napad je bil prekinjen, preden je napadalcu uspelo ogroziti delovanje sistema IT," so danes za STA povedali v UKC Maribor.

"Podatki pacientov in zaposlenih niso bili kopirani ali kriptirani. Zdravstveno-informacijski sistem ni bil ogrožen in deluje nemoteno," so pojasnili.

Kot pravijo, trenutno skupaj z nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost CERT še potekajo dodatne forenzične preiskave o mehanizmu napada.