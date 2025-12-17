Mariborski radiolog pri zasebnikih opravil desetkrat več preiskav kot v redni službi

Nekdanji predstojnik radiološkega oddelka UKC v Mariboru Mitja Rupreht je oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, a od teh le 150 v UKC Maribor, kjer je zaposlen. Vse ostale je izvedel za druge izvajalce, poroča portal Necenzurirano, ki opozarja na možnost, da je del slednjih opravil med službenim časom v UKC.

Oktobra je Rupreht za delodajalca, Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, opravil 150 preiskav, preostalih okoli 1400 pa je izvedel za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika (998), ki deluje na Ptuju in ima koncesijo.

Rupreht je sicer lastnik podjetja Genus, ki je imelo lani 359 tisoč evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj 30 tisoč evrov na mesec. Ob tem je ustvarilo 260 tisoč evrov čistega dobička.

Fakin: Imel je zunanjo pomoč ali pomoč kolegov

Po oceni nekdanjega zdravstvenega ministra Sama Fakina je tolikšno število preiskav zelo veliko. "Pozanimal sem se pri zelo produktivnih rentgenologih in pravijo, da 450 preiskav na mesec lahko napišejo, 1500 pa seveda pomeni, da je imel neko zunanjo pomoč ali pomoč kolegov," je dejal za TV Slovenija. Podobno so povedali nekateri radiologi.

Rupreht je za Necenzurirano pojasnil, da tolikšno število raziskav opravi "v izkoristku časa". Ob tem je zatrdil, da ne dela po 16 ur na dan, ampak občutno manj. Zavrača namige, da bi nekdo drug pregledoval izvide, sam pa da bi se nanje le podpisoval.

Necenzurirano: Kaže, da je preiskave opravljal med službenim časom v UKC

Po poročanju portala je sicer iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije mogoče sklepati, da bi Rupreht lahko preiskave za druge izvajalce opravljal med službenim časom v UKC Maribor.

Na portalu ob tem dodajajo, da so radiologi v UKC Maribor na splošno med rednim delovnikom bistveno manj učinkoviti kot v popoldanskem oziroma prostem času, ko opravijo nekajkrat več preiskav. Po poročanju TV Slovenija pa so v UKC Maribor letos opravili 16.600 preiskav z magnetno resonanco, torej približno 1600 na mesec, z 29 radiologi, ki sicer opravljajo še druge preiskave.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis v torek za pojasnila o tem ni bil dosegljiv za medije.

V javnosti je prejšnji teden sicer odmeval primer vodje ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice Gregorja Kavčiča, ki je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi. To se je zgodilo, potem ko je izredni strokovni nadzor pokazal, da je umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, v katerem je operiral in to več, kot mu je dovoljevala pogodba z novomeško bolnišnico. Kavčič očitke zavrača.