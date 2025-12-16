Na radiološkem oddelku UKC Maribor nekateri zdravniki v rednem delovnem času opravijo bistveno manj preiskav kot popoldne pri zasebnih izvajalcih. Po podatkih ZZZS tam opravijo mnogo več magnetnih resonanc, kar jim prinaša izjemne dodatne zaslužke, poroča portal Necenzurirano.

Novinarji portala Necenzurirano razkrivajo sporne prakse radiologov iz UKC Maribor, ki so pri popoldanskem delu za zasebnike bistveno bolj učinkoviti kot v svojem rednem delovnem času v javni bolnišnici.

Mitja Rupreht, nekdanji predstojnik radiološkega oddelka, je rekorder: v oktobru je opravil več kot 1.500 preiskav z magnetno resonanco. Če upoštevamo, da je imel oktober 22 delovnih dni, to v povprečju pomeni več kot 68 preiskav na dan.

Vendar naj bi le desetino teh (približno 150) opravil v UKC Maribor, 1.400 preiskav pa je naredil za zunanje izvajalce – Bolnišnico Ptuj in zasebno ambulanto Digitalna slikovna diagnostika (DSD), večinoma naj bi jih opravil na daljavo. Soglasje s strani UKC Maribor naj bi Ruprehtu dovoljevalo največ osem ur dela na teden.

Glede na število preiskav in dovoljen čas bi moral Rupreht narediti 43 preiskav na uro, kar je glede na ocenjeni čas – od 10 do 20 minut na rutinsko preiskavo, za bolj zapleteno pa tudi 45 minut ali več, nelogično, kar priznava tudi sam.

Neverjetne količine opravljenega dela pa prinašajo tudi visoke dohodke. Ruprehtovo podjetje Genus je imelo lani 359 tisoč evrov prihodkov, kar je v povprečju skoraj 30 tisoč evrov na mesec dodatnega zaslužka.

"Izjemen izkoristek časa"

Rupreht naj bi trdil, da je vse v izkoristku časa in zanika dolge delovnike ali to, da bi izvide v njegovem imenu pregledovali drugi. Pri tem poudarja svoje 20-letne izkušnje, s katerimi lahko izvide hitreje odčitava.

Menda pa to ni osamljen primer. Tudi dva druga radiologa iz UKC Maribor, Marko Einfalt in Darko Kulaš, naj bi v oktobru večino preiskav opravila pri drugih izvajalcih (768 oziroma 635 preiskav), v matični ustanovi pa le 105 oziroma 115. Kulaš je lani kot s. p. ustvaril 266 tisoč evrov čistega dobička.

Kot je portal Necenzurirano že poročal, zdravniki v Sloveniji naročajo vse več preiskav z magnetno resonanco. Podatki kažejo, da naj bi jih bilo letos na koncesijo opravljenih več kot 300 tisoč, kar je skoraj dvakrat toliko kot leta 2020, pri čemer je le 30 odstotkov več radiologov kot pred petimi leti. To pomeni, da večina dela več, čemur sledijo tudi njihovi zaslužki, predvsem na račun dodatnega pogodbenega dela za javne in zasebne izvajalce. Po podatkih ZZZS naj bi večina radiologov v javnih bolnišnicah naredila manj kot sto preiskav z magnetno resonanco na mesec.

Normativov UKC Maribor nima

V UKC Maribor potrjujejo, da so omenjeni zdravniki v polnem delovnem razmerju, vendar ne obstajajo normativi, ki bi določali, koliko preiskav morajo opraviti v rednem delovnem času.

Število preiskav z magnetno resonanco se močno povečuje, kar omogoča radiologom ekscesno visoke dodatne zaslužke. ZZZS pojasnjuje, da standardi za čas izvedbe posamezne preiskave niso določeni.