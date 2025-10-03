Vlada zagotovila sredstva za rušenje objekta ob UKC Maribor

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nadgradnja oddelka za onkologijo v UKC Maribor in sporna stanovanjska stavba. | Za odkup vseh stanovanj na Masarykovi 24–26, ki so ob širitvi oddelka za onkologijo ostala ujeta znotraj kompleksa UKC Maribor, je namenjenih 2,94 milijona evrov, so zapisali na ministrstvu za zdravje. | Foto STA

Za odkup vseh stanovanj na Masarykovi 24–26, ki so ob širitvi oddelka za onkologijo ostala ujeta znotraj kompleksa UKC Maribor, je namenjenih 2,94 milijona evrov, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Foto: STA

V načrtu razvojnih programov 2025–2028 je vlada na četrtkovi seji zvišala vrednost projekta pridobitve nepremičnin v Masarykovi ulici, potrebnih za širitev Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, z 2,4 milijona evrov na 3,3 milijona evrov. Po navedbah ministrstva za zdravje so dodatna sredstva potrebna za rušenje objekta.

Proračunska sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena v finančnem načrtu Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je v sporočilu za javnost po četrtkovi seji vlade zapisalo ministrstvo za zdravje.

"Dodatna sredstva so potrebna za pripravo dokumentacije za rušenje objekta, izvedbo rušenja in končno ureditev prostora, kjer je bil postavljen objekt," so pojasnili na ministrstvu.

Za odkup vseh stanovanj na Masarykovi 24–26, ki so ob širitvi oddelka za onkologijo ostala ujeta znotraj kompleksa UKC Maribor, so namenili 2,94 milijona evrov.

Letos spomladi je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu po več neuspešnih poskusih uspel doseči dogovor za odkup z vsemi lastniki stanovanj na omenjenih naslovih. Njihov odvetnik Robert Berkovič je danes za STA potrdil, da so pogodbe podpisali vsi, za izselitev pa imajo devet mesecev časa.

Po navedbah ministrstva za zdravje je načrtovano rušenje objekta v začetku leta 2026.

