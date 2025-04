Dva lastnika stanovanj ob mariborski onkologiji od petih sprejela ponudbo

Lastnika dveh stanovanj v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor sta sprejela zadnjo ponudbo za odkup njunih stanovanj, štirje se še odločajo, eden pa je odločno proti, je za STA danes povedal njihov odvetnik Robert Berkovič. Meni, da ni pravne osnove za razlastitev, s čimer jim grozi država, in še vedno verjame v dogovor.

Država je lastnikom stanovanj v stavbi na Masarykovi, ki je ostala ujeta znotraj kompleksa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in je predvidena za rušenje, 1. aprila predložila nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj, ki vsebujejo dodaten pribitek v višini desetih odstotkov. Po besedah vodje državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja mogoča ponudba, sicer bo treba v postopek razlastitve.

Najkasneje v 30 dneh morajo lastniki odgovoriti na ponudbo, do zdaj pa sta to storila le dva od skupno sedmih doslej še neodločenih lastnikov stanovanj. "Dva sta ponudbo sprejela, pet pa še ne. Od zadnjih se štirje nagibajo k temu, da mogoče bi sprejeli, eden pa absolutno ne," je danes povedal odvetnik Robert Berkovič.

Po njegovih besedah v tem primeru niso izpolnjeni zakonodajni pogoji za razlastitev, pa tudi če bi prišlo do nje, mora lastnik dobiti ustrezno plačilo za to. Kot je dejal, vabijo predstavnike države prihodnji teden na nov sestanek, na katerem bi znova poskušali doseči dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse vpletene. "Ponudbe, predvsem kar zadeva vrednost nepremičnin, so še vedno prenizke. A če se bomo dogovorili glede odškodnine, bomo bližje dogovoru," je dejal.

Lastniki stanovanj govorijo o grožnjah in pritiskih

Odvetnik poudarja, da lastnike stanovanj zelo moti odnos državnih pogajalcev do njih. "Stalno so prisotni pritiski in grožnje. V takšnih primerih, ko človeka naganjaš iz njegovega doma, je vseeno potreben določen odnos," je povedal odvetnik. "A če bo prisotnega le malo razuma, je mogoč dogovor," je dodal.

Eden od stanovalcev, ki dogovora še niso podpisali, Drago Fišer je za Radio Maribor in Televizijo Maribor povedal, da je najnovejša predložena ponudba za odkup stanovanj boljša od prejšnjih, a "še zmeraj korak za pričakovanji". Odkupna cena za njegovo stanovanje se je od prve ponudbe povišala za 15 odstotkov, še vedno pa je za od 10 do 15 odstotkov nižja od vsote, ki jo je v osnovi želel dobiti zanj.

Stanovalci zaradi neznosnih bivalnih razmer vložili odškodninske zahtevke

Stanovalci na Masarykovi naj bi v teh dneh zaradi neznosnih bivalnih razmer, ki so posledica nadgradnje oddelka za onkologijo, tudi vložili dodatne odškodninske zahtevke. Fišer poudarja, da se stanovalci zavedajo, da se morajo v dobro bolnikov umakniti iz svojih stanovanj, zato si tudi sami prizadevajo za dogovor.

Dogovor s stanovalci je potreben za predvideno rušitev stavbe v Masarykovi ulici, s čimer bi klinični center pridobil več prostora okoli razširjenega onkološkega oddelka. Širitev oddelka se medtem nadaljuje, čeprav so nezadovoljni stanovalci sprožili upravni spor, ki bi lahko vplival na pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek. Ta naj bi bil zgrajen do jeseni 2026 in bo stal le nekaj decimetrov od omenjene stavbe v Masarykovi ulici.