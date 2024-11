Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) je podpisal prvih pet pogodb z lastniki stanovanj na Masarykovi ulici v Mariboru. Skupaj gre za 14 stanovanj v starejši zgradbi na meji bolnišničnega kompleksa, ki bi jih morali zaradi nadgradnje onkološkega oddelka porušiti, a jih lastniki zaradi prenizke odškodnine niso želeli zapustiti. Posledica tega je več kot enoletna zamuda pri gradnji sedemnadstropne zgradbe mariborske onkologije.

S tem pomembnim korakom se odpirajo možnosti za širitev dejavnosti UKC Maribor in razvoj dodatnih zdravstvenih kapacitet, ki bodo izboljšale dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe v celotni regiji, so na ministrstvu za zdravje zapisali v sporočilu za javnost.

Podpis teh pogodb predstavlja napredek v projektu širitve UKC Maribor, ki je namenjen zagotavljanju boljših zdravstvenih storitev za regijo in ustvarjanju optimalnih pogojev za delovanje zdravstvenega sistema. Pogajanja z drugimi lastniki se nadaljujejo z željo po čim hitrejšem doseganju dogovorov, so še zapisali.

Zaradi napak pri izvedbi postopka širitve mariborskega onkološkega oddelka je odstopil tudi direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaž Pliberšek.