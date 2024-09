Bolniki z rakom bodo zbirali denar, da bi omogočili gradnjo onkologije

Nevzdržne razmere na oddelku za onkologijo UKC Maribor in zapleti z gradnjo nove sedemnadstropne stolpnice ob obstoječem oddelku mariborske onkologije so bolnici z rakom spodbudili k zbiranju denarja za odkup stanovanj na Masarykovi ulici. Gre za 14 stanovanj v starejši zgradbi na meji bolnišničnega kompleksa, ki bi jih morali zaradi nadgradnje onkološkega oddelka porušiti, a jih lastniki stanovanj zaradi prenizke odškodnine ne želijo zapustiti.

Po poročanju časnika Večer sta onkološki bolnici Polona Selič Zupančič in Klavdija Kokol sprožili akcijo zbiranja donacij za odkup stanovanj na Masarykovi ulici 24–26, zaradi katerih ministrstvo za zdravje ne more nadaljevati širitve mariborske onkologije. Spor med stanovalci in državo povzroča že več kot enoletno zamudo pri nadgradnji mariborske onkologije, mesečna zamuda zaradi zastoja na gradbišču pa po poročanju Večera stane 90 tisoč evrov. Stanovalci zahtevajo okoli pol milijona evrov več odškodnine, kot jim jo ponuja država.

"Onkološki bolniki smo za državo manj vredni od briljantnih naložb v projekte (državnega pomena), kot so bili na primer Magna in nesojena sodna stavba na Litijski cesti ter širjenje digitalne pismenosti s še vedno približno osem tisoč nerazdeljenimi računalniki, da ne govorimo o projektu TEŠ6," sta po poročanju Večera zapisali onkološki bolnici.

"Očitno ni upanja, da bi se država zganila, zato sva se odločili pozvati vse onkološke bolnike v Sloveniji, vse preživele po raku in njihove svojce, da zberemo denar, ki državi manjka do dogovora s stanovalci. Tako bi izpeljali odkup ter omogočili nadaljevanje in zaključek dozidave onkologije v Mariboru," sta še dodali.

Pobudnici zbiranja donacij razmišljata tudi o organizaciji dobrodelnega koncerta. Povezali sta se tudi že z Društvom za boj proti raku Štajerske Maribor.