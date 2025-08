Francija in Poljska v diplomatskem sporu zaradi priimka na osnutku novega evrskega bankovca

Evropska centralna banka (ECB) ima ambiciozen načrt – prenoviti evrske bankovce z namenom nadaljnjega zagotavljanja najvišje stopnje varnosti, ob tem pa uvesti nove teme in obraze, ki odražajo evropsko kulturo. A ne bo šlo gladko, saj se je zataknilo pri priimku slovite znanstvenice in dvakratne Nobelove nagrajenke Marie Curie – oziroma, če vprašate Poljake, je ona Maria Skłodowska-Curie.

Marie Curie, prva Nobelova nagrajenka in prva in še vedno edina nasploh, ki je pozneje prejela Nobelovo nagrado še na drugem področju, ponovno prihaja pod žaromete javnosti, a ne zaradi svojih izjemnih dosežkov, temveč zaradi različnega videnja, kako bi morali zapisati njeno ime in priimek na morebitnem bodočem bankovcu za 20 evrov.

Na enem izmed dveh najverjetnejših oblikovnih osnutkov je francoska znanstvenica poljskih korenin prikazana kot predavateljica v učilnici, polni knjig, a težava tiči v zapisu imena: Marie Curie (née Skłodowska).

Priimek, ki je sprl Francoze in Poljake

Za Francoze je Marie Curie priznana narodna junakinja, ki je svojo znanstveno kariero ustvarila v Parizu in tam dosegla vrhunec. Za Poljake pa je v Varšavi rojena Maria Skłodowska-Curie simbol njihovega narodnega ponosa, ki ob vseh v Franciji doseženih uspehih ni nikoli pozabila svojih poljskih korenin.

Spomenik Mariji Sklodowski-Curie v poljskem glavnem mestu Varšava, kjer se je rodila leta 1867. Foto: Shutterstock

Rojena leta 1867 se je preselila v Francijo, kjer je skupaj s svojim možem Pierrom Curiejem leta 1903 kot prva ženska prejela Nobelovo nagrado, in sicer za področje fizike. Leta 1911 je prejela tudi Nobelovo nagrado za kemijo in je tako še vedno edina oseba, ki je prejela Nobelovo nagrado za dve različni področji.

Med osebno izbiro in nacionalnim ponosom

Argumente za eno in drugo stran je postregla tudi sama znanstvenica, ki se je v svojem življenju različno podpisovala in naslavljala. V času življenja svojega moža je namreč uporabljala oba priimka, a se je po njegovi smrti leta 1906 vedno pogosteje podpisovala samo še s svojim poročenim priimkom, torej brez dekliškega priimka.

Poljska javnost in mediji so neomajni: izpuščanje ali zamegljevanje njenega poljskega dekliškega priimka ni le jezikovno vprašanje, temveč tudi simbolno brisanje poljske vloge v evropski znanstveni zgodovini. Poudarjajo tudi, da so na osnutkih bankovcev drugih dveh vrednosti Miguel Cervantes in Ludwig van Beethoven zapisana v izvirnih oblikah, zato ne vidijo razlogov, zakaj to ne bi veljalo tudi za Mario Skłodowsko-Curie, katere polno ime že krasi poljski bankovec za 20 tisoč zlotov.

Na bankovcu za 20 tisoč poljskih zlotov je ime znanstvenice zapisano v izvirni obliki z dodanim priimkom po poroki. Foto: Shutterstock

ECB išče diplomatsko ravnotežje

Evropska centralna banka je hitro odgovorila, da se zaveda občutljivosti vprašanja in da se bo posvetovala s strokovnjaki z različnih področij – zgodovinskega, jezikovnega in kulturnega –, preden sprejme končno odločitev.

Pojasnili so, da je predlagani zapis Marie Curie (née Skłodowska) kompromis, ki naj bi odražal njeno dvojno identiteto francoske znanstvenice s poljskimi koreninami. Toda ali je to res kompromis ali, kot so prepričani predvsem Poljaki, prikrito favoriziranje ene strani?

Dvoboj za podobo evrskih bankovcev: evropska kultura ali ptice in reke

Prenova evrskih bankovcev je del širšega projekta, s katerim želi ECB evro približati ljudem. Med finalistoma tematskih sklopov sta Reke in ptice ter Evropska kultura, končni izbor, predvidoma tudi z glasovanjem ljudstva, pa je predviden za prihodnje leto.

Ob uvedbi novih evrskih bankovcev čez predvidoma nekaj let, kakršnikoli že bodo, zdaj veljavni evrski bankovci ne bodo takoj prenehali veljati, so pojasnili pri Evropski centralni banki. Foto: Guliverimage

Če zmaga Evropska kultura, bo Marie Curie resnično dobila svoj prostor na evrskem bankovcu za 20 evrov – toda pod katerim imenom?

Če zmaga evropska kultura, čigavi obrazi bodo na novih evrskih bankovcih?

V predlagani seriji Evropska kultura so še Maria Callas na bankovcu za pet evrov, Ludwig van Beethoven na bankovcu za deset evrov, Miguel de Cervantes na bankovcu za 50 evrov, Leonardo da Vinci na bankovcu za sto evrov in Bertha von Suttner na bankovcu za 200 evrov.

Uvedba novih bankovcev, kakršnikoli že bodo, bo sledila nekaj let pozneje in bo postopna, zdaj veljavni evrski bankovci pa ne bodo takoj prenehali veljati, še pojasnjujejo pri Evropski centralni banki.