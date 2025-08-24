Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
R. P., Ja. M., STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
17.50

Osveženo pred

16 minut

Nedelja, 24. 8. 2025, 17.50

16 minut

Špansko prvenstvo, 2. krog

Barcelona zaostajala z 0:2, a se rešila, nov spodrsljaj Atletica

Santi Cazorla | Santi Cazorla se je vrnil v matični Real Oviedo in mu pomagal do vrnitve med elito, v nedeljo pa ga čaka spopad z madridskim Realom. | Foto Guliverimage

Santi Cazorla se je vrnil v matični Real Oviedo in mu pomagal do vrnitve med elito, v nedeljo pa ga čaka spopad z madridskim Realom.

Foto: Guliverimage

Novinca v španski prvoligaški druščini, Elche in Levante, sta v drugem krogu La Lige presenetila Atletico Madrid oziroma namučila Barcelono. Madridčani so izgubili dve točki, Katalonci pa so po preobratu zmagali s 3:2. Madridski Real se bo danes udaril z novincem v ligi Oviedom na čelu z neuničljivim Santijem Cazorlo, ki se je pred dvema letoma vrnil v svoj matični klub in mu po 24 letih pomagal do vrnitve med elito.

Atletico Madrid je doživel drugo razočaranje v tej sezoni. Po porazu v uvodnem krogu proti Espanyolu je pred domačimi gledalci iztržil zgolj remi proti Elcheju (1:1).

Rafa Mir je pokvaril načrte Oblakovem Atleticu. | Foto: Reuters Rafa Mir je pokvaril načrte Oblakovem Atleticu. Foto: Reuters

Madridčane je v vodstvo Alexander Sörloth v osmi minuti, Rafa Mir pa je izenačil v 15. Do konca tekme so imeli varovanci trenerja Diega Simeoneja več priložnosti, vendar mreže tekmeca niso več zatresli.

Branilci naslova iz Barcelone so ob polčasu izgubljali 0:2, do treh točk pa so prišli v sodniškem podaljšku. Prvi zadetek za Levante je dosegel Ivan Romero po hitrem protinapadu v 15. minuti, na 2:0 pa je povišal Jose Morales iz najstrožje kazni.

Veselje Lamineja Yamala po preobratu Barcelone. | Foto: Reuters Veselje Lamineja Yamala po preobratu Barcelone. Foto: Reuters

Katalonci so za izenačenje potrebovali le šest minut. Najprej je s strelom od daleč zadel Pedri, kmalu za tem pa po udarcu s kota še Ferran Torres. Zmagoviti zadetek so varovanci Hansija Flicka dosegli v 91. minuti, ko je predložek Lamina Yamala v lastno mrežo preusmeril Unai Elgezabal Udondo.

Praznik nogometa bodo zagotovo spremljali v Oviedu, kamor prihaja veliki Real iz Madrida. V središču pozornosti bo 40-letni veteran v moštvu domačih Santi Cazorla, ki se je leta 2023 po nekajletni odiseji pri Al Saddu vrnil v španski nogomet. Prvič po tem, ko je svojemu prvemu moštvu pomagal do vrnitve med špansko elito, se bo z nogometaši Real Ovieda domačim navijačem na tekmi, ki ni zgolj prijateljskega značaja, predstavil kar proti Belemu baletu.

Na uvodni tekmi kroga je v petek Betis z 1:0 z zadetkom Giovanija Lo Celsa ugnal Alaves.

Špansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Petek, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci :

2 - Torres (Barcelona)
...

