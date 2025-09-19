Lindsey Vonn se na olimpijsko sezono pripravlja v dresu Rogličeve ekipe #video

Medtem ko se Primož Roglič v dresu kolesarske ekipe Red Bull BORA-hansgrohe v Sierra Nevadi v Španiji pripravlja na enega od vrhuncev sezone - svetovno prvenstvo v Kigaliju v Ruandi, kjer bo nastopil na cestni dirki (28.9.) - , se v dresu iste ekipe (oba sodita pod okrilje znanega proizvajalca energetskih pijač) na olimpijsko sezono pripravlja Američanka Lindsey Vonn.

"Jesenske barve in nov dres," je ameriška smučarka Lindsey Vonn zapisala na Instagramu in objavila video svojega kolesarskega treninga in merjenja laktata.

Tudi Primož Roglič se je (v starejšem modelu dresa iste ekipe) danes pojavil na Instagramu in sicer v zgodbi Mednarodne zveze za nordijsko kombinacijo, ki je objavila videoposnetek trenutka, ko Roglič v Sierra Nevadi, kjer se pripravlja na cestno dirko svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi, na klancu prehiti poljskega kolesarja in nordijskega kombinatorca Oskarja Sliwinskega, ki se na sezono pripravlja na tekaških rolkah.

Posnetek si lahko ogledate pod besedilom.

