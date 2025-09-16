Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Torek,
16. 9. 2025,
9.35

Thermometer Blue 0

lestvica UCI Urška Žigart Primož Roglič Jonas Vingegaard Tadej Pogačar

Svetovna lestvica Mednarodne kolesarske zveze (Uci)

Tadej Pogačar kraljuje na vrhu, Primož Roglič doživel velik padec

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar odhaja na svetovno prvenstvo v Ruandi kot prvi kolesar sveta. | Foto Reuters

Tadej Pogačar odhaja na svetovno prvenstvo v Ruandi kot prvi kolesar sveta.

Foto: Reuters

Slovenski as Tadej Pogačar tudi po kanadskih klasikah v Quebecu in Montrealu kraljuje na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Danec Jonas Vingegaard se je po zmagi na dirki po Španiji povzpel za šest mest in je po novem drugi z velikim zaostankom slabih 5000 točk. Velik padec je doživel drugi slovenski as Primož Roglič.

Vodilnemu Tadeju Pogačarju (11.235 točk) in najbližjem zasledovalcu Jonasu Vingegaardu (6416) na tretjem mestu sledi še en danski kolesar Mads Pedersen (5731).

Ogromen padec na lestvici je zabeležil drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič (1631), ki si je po dirki po Franciji vzel premor od tekmovanj. Petintridesetletnik, ki je bil vrsto tednov v "top 5" na svetu, je zdrsnil kar za 38 mest in je na današnji lestvici Ucija šele 43. kolesar sveta.

Primož Roglič je na svetovni jakostni lestvici Ucija izgubil kar 38 mest. | Foto: Guliverimage Primož Roglič je na svetovni jakostni lestvici Ucija izgubil kar 38 mest. Foto: Guliverimage

Od Slovencev so v prvi petstoterici še Matej Mohorič (644) na 187., Domen Novak (540) na 228., Gal Glivar (430) na 297., Jakob Omrzel (315) na 380. in Matevž Govekar (251) na 436. mestu.

Slovenija je kot reprezentanca na lestvici po dolgem času izpadla iz najboljše trojice držav. Še naprej vodi Belgija (18.177), na drugo mesto se je povzpela Danska (18.057), tretja je Italija (17.387), na četrto mesto pa je po novem z drugega zdrsnila Slovenija (15.209), še poroča STA.

Urška Žigart na svetovni lestvici kolesark zaseda 41. mesto. | Foto: Guliverimage Urška Žigart na svetovni lestvici kolesark zaseda 41. mesto. Foto: Guliverimage

Žigart edina Slovenka med najboljših sto

Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Lorena Wiebes (4451) pred Demi Vollering (4393), najboljša Slovenka Urška Žigart (962) je na 41. mestu in je pred svetovnim prvenstvom v Ruandi edina v prvi stoterici kolesark.

