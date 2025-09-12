Julian Alaphilippe zmagovalec v Quebecu, Tadej Pogačar le pretegnil noge

Dirka za VN Quebeca, potek dirke:

Cilj: Francozu je uspelo! Julian Alaphlippe (Tudor) je zmagovalec 14. velike nagrade Quebeca. Drugo mesto je zasedel Pogačarjev moštveni kolega Pavel Sivakov, tretje pa Italijan Alberto Bettiol (Astana). Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) je bil peti, Tadej Pogačar pa 29.

1,5 km do cilja: Julian Alaphilippe (Tudor) se je sam odpeljal v vodstvo.

2 km do cilja: Na zadnji vzpon so se prvi zagnali Bettiol, Alaphilippe in Sivakov, Mohorič je nekoliko zaostal, Pogačar pa je kot kaže popustil in danes ne bo napadel zmage.

3,4 km do cilja: Pogačarjevo skupinico je ujela razredčena glavnina z Matthewsom, 17 sekund pred njo vztraja Mohoričeva skupina.

10 km do cilja: Pogačarjeva skupina je le še 20 sekund za Mohoričevo. Lanski zmagovalec te dirke Michael Matthews vozi v večji skupini kakšnih 20 sekund za Pogačarjevo.

13 km do cilja: Tadej Pogačar je skočil iz glavnine in zdaj lovi vodilno skupino, v kateri so le še Mohorič, Sivakov, Skjelmose, Hermans, Bettiol, Charming in Alaphilippe. Svetovnemu prvaku poskušajo slediti Brandon McNulty, Axel Laurence, Edoardo Zambanini, Paul Lapeira, Neilson Powless, Biniam Girmay, Jonas Abrahamsen in Xandro Meurisse.

33 km do cilja: Skupina z Mohoričem, Skjelmosejem in Alaphilippom je ujela vodilna Maciejuka in Vergalitta. Dvanajsterica zdaj vozi minuto in pol pred glavnino.

37 km do cilja: Felix Bouchard izgublja stik z vodilnima Maciejukom in Vergallitom, iz skupine zasledovalcev 1:14 za čelom dirke sta izpadla Politt in Pithie. Glavnina s Pogačarjem in Tratnikom vozi 1:43 za Mohoričevo skupino.

43 km do cilja: Polittu, Alaphilippu, Pithieju, Meurisseju in Tronchonu so se v zasledovalni skupini pridružili še Matej Mohorič, Pavel Sivakov, Matthias Skjelmose, Artem Shmidt, Quinten Hermans, Alberto Bettiol in Anthon Charming. Močna dvanajsterica vozi 1:23 za vodilno trojico, pa slabi dve minuti pred glavnino.

48 km do cilja: Tempo v glavnini je narasel, skupina je zato razpotegnjena. Vodilna trojica Maciejuk, Vergallito in Bouchard ima še 1:50 prednosti pred Polittom, Alaphilippom, Pithiejem, Meurossejem in Tronchonom, ti pa dobri dve minuti in pol pred glavnino, v tej pa tempo narekuje Pogačarjev moštveni kolega iz UAE Emirates – XTG Tim Wellens.

Do konca so še štirje krogi, z dirke so do zdaj odstopili Alex Kirsch, Jon Barrenetxea, Nicolas Debeaumarche, Oliver Knight, Donavan Drondin, Henri Vandenabeele in Philippe Jacob, ki je bil član ubežne skupine.

80 km do cilja: Začelo se je dogajati. Iz skupine ubežnikov je odpadel Philippe Jacob, iz glavnine so skočili Nils Politt, Laurence Pithie, Julian Alaphilippe, Xandro Meurisse in Bastien Tronchon. Prednost vodilne trojice je padla pod štiri minute.

110 km do cilja: Kolesarji zaključujejo sedmi krog dirke, prednost ubežne četverice se je ustalila okoli šestih minut in zdaj znaša 5:55.

150 km do cilja: Ubežniki zdaj vozijo dobrih šest minut pred glavnino.

182 km do cilja: Kolesarji so prvič opravili s 600-metrskim vzponom Cote de la Montagne (8,6 %), ki jih laka v vsakem krogu, v dirki se bodo na klanec povzpeli osemnajstkrat, na njem je tudi cilj dirke. Prednost ubežne četverice je narasla prek pet minut.

204 km do cilja: Kmalu po štartu se je glavnini odpeljala četverica Filip Maciejuk (Pol), Luca Vergallito (Ita), Philippe Jacob (Kan) in Felix Bouchard (Kan). Prednost ubežnikov je hitro narasla in zdaj znaša okoli dveh minut.

17.00 – Kolesarji so se pognali na 216 kilometrov dolgo traso po mestu Quebec City in okolici. Opravili bodo 17 krogov. To je 14. izvedba dirke, rekorder v zmagah je Avstralec Michael Matthews, ki je dirko dobil trikrat, nazadnje lani. Slovenec te preizkušnje še ni dobil, letos so na dirki trije, Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG), Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe).