Kolesarska dirka Velika nagrada Quebeca bo prva prava preizkušnja za Tadeja Pogačarja po letošnji Dirki po Franciji (nastopil je le na domačem kriteriju v Komendi). A še pomembnejša bo za njegovega prijatelja, Avstralca Michaela Matthewsa, ki so mu junija med pripravami na Tour odkrili pljučno embolijo.

"Če bi treniral še dva ali tri dni dlje, verjetno ne bi preživel," je avstralski kolesar Michael Matthews, tesen prijatelj slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, povedal na novinarski konferenci pred dirko za VN Quebeca, na kateri je do zdaj zmagal že trikrat.

Moštveni kolega Luke Mezgeca je junija letos doživel smrtno nevaren zdravstveni zaplet. "Dan prej sem treniral na višini kot običajno, naslednji dan pa pristal v bolnišnici. Bil sem približno na polovici tritedenskih višinskih priprav, ko sem nenadoma začutil, da ne morem dihati. V prsih me je ostro zabolelo, a sem mislil, da gre za alergijo, saj so ravno kosili travo, na katero sem precej občutljiv," je po poročanju portala Rouleur pripovedoval kolesar ekipe Jayco-Alula.

"Stanje se je slabšalo iz dneva v dan, jaz pa sem kljub temu nadaljeval treninge. Ob koncu priprav sem moral opraviti težke intervale, pa niti enega nisem bil sposoben dokončati. Med vzponom sem izgubil ravnotežje in omotičen padel s kolesa, trening pa smo morali prekiniti. Odpravili smo se v bolnišnico v Švici, kjer so testi pokazali, da imam krvne strdke v telesu. Dodatni pregledi so razkrili, da so v pljučih. V bolnišnici sem preživel več dni, nato pa bil tri mesece na zdravilih za redčenje krvi."

Zaradi diagnoze je Matthews razumljivo moral izpustiti letošnji Tour, na dirke se je vrnil konec avgusta. Na enodnevni klasiki Bretagne Classic – Ouest-France je osvojil 8. mesto, medtem ko preizkušnje Maryland Cycling Classic v ZDA ni dokončal.

Močna zasedba na startni listi

Na startni listi Velike nagrade Quebeca je tudi Tadej Pogačar, ki bo eden od glavnih favoritov za zmago. Na tej dirki še ni zmagal, mu pa sprememba trase zdaj daje večje možnosti, da poseže po vrhu. Ob Matthewsu, ki je s tremi zmagami tudi najuspešnejši tekmovalec dirke, bodo nastopili še Wout van Aert (Visma), Arnaud De Lie (Lotto), Jhonatan Narvaez (UAE), tretji z letošnjega Toura Florian Lipowitz (Red Bull), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor), Biniam Girmay (Intermarche), Pello BIlbao (Bahrain-Victorious) ... Od Slovencev sta na startni listi še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull BORA-hansgrohe).

