A. T. K.

Četrtek,
1. 1. 2026,
13.40

Dirka po Franciji Dirka po Italiji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Četrtek, 1. 1. 2026, 13.40

20 minut

Jonas Vingegaard naj bi maja debitiral na Dirki po Italiji

A. T. K.

Vuelta 20. etapa Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard bi rad skupni zmagi na Touru in Vuelti dodal še zmago na Giru. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard bi rad skupni zmagi na Touru in Vuelti dodal še zmago na Giru.

Foto: Guliverimage

Španski časnik Marca poroča, da bo danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard letos prvič nastopil na Dirki po Italiji. Danec naj bi po njihovih informacijah dosegel dogovor z družbo RCS Sports, organizatorjem Gira.

Jonas Vingegaard je v svoji karieri nastopil na osmih tritedenskih dirkah: petkrat na Dirki po Franciji, trikrat na Dirki po Španiji, le na italijanskem Giru do zdaj še ni tekmoval. A kot poroča španski medij Marca, ki je tako kot RCS Sports, organizator Gira, del medijske skupine RCS MediaGroup, bi se to lahko že kmalu spremenilo. 

Vingegaard je v zadnjem intervjuju za omenjeni medij izjavil, da če bi lahko dobil le še eno dirko, bi izbral Giro. Že zdaj je jasno, da bi v tem primeru imel dokaj prosto pot do zmage, saj na priljubljeni italijanski dirki ne bo Tadeja Pogačarja, ne Remca Evenepoela niti Primoža Rogliča, ki se bo osredotočil na Vuelto. Od kolesarskih težkokategornikov sta svoj nastop na Giru napovedala Joao Almeida (UAE Emirates) in Jai Hindley (Red Bull BORA-hansgrohe).

Vingegaard bi tako v letu 2026 združil dvojček Giro-Tour, tako kot je to leta 2024 storil Pogačar in zmagal na obeh Grand Tourih.

Dirka po Italiji se bo začela v petek, 8. maja, v Bolgariji in končala 3. junija v Rimu.

Jai Hindley Tadej Pogačar
Luka Dončić
Tadej Pogačar, EP, cestna dirka
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar, TDF 23
Armand Duplantis
Dirka po Franciji Dirka po Italiji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
