Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je v pripravah na novo kolesarsko sezono kolo za nekaj dni zamenjal za smuči. Skupaj z zaročenko, prav tako vrhunsko kolesarko Urško Žigart, se je odpravil na krajši smučarski dopust v Isolo 2000 v francoskih Alpah, ki ima za oba poseben pomen.

"Hvala, Isola 2000," je zapisal na Instagramu. Tadej Pogačar je prav tu leta 2024 slavil zmago na 19. etapi Dirke po Franciji, potem ko je na tem smučišču z zaročenko Urško Žigart že pred tem opravil del priprav. Na Isoli se je pripravljal tudi na Dirko po Italiji, na kateri je leta 2024 prepričljivo zmagal.

"Lepo je bilo biti enkrat tudi na snegu. Zdaj pa spet delo na sončni obali z Niccolojem Bonifaziem (nekdanjim profesionalnim kolesarjem, op. a.)," je zapisal Pogi, objavo pa sklenil z besedami: "Dobri dnevi, dobre priprave in samo dobre vibracije z Urško Žigart."

Pogačar bo sezono začel na italijanskih cestah. 7. marca bo nastopil na eni najbolj priljubljenih italijanskih dirk, makadamski klasiki Strade Bianche, kjer je zmagal že trikrat, vedno po dolgem napadu daleč pred ciljno črto. Za osrednji cilj sezone si je Pogačar zadal zmago na spomenikih Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, vrhunec pa bodo francoski Tour, svetovno in evropsko prvenstvo, ki ga bo v začetku oktobra gostila Slovenija.

