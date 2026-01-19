Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
19.20

54 minut

Jakob Omrzel Matevž Govekar Primož Roglič Luka Mezgec Domen Novak Žak Eržen Gal Glivar Urška Žigart Tadej Pogačar

Začenja se nova sezona, prvo srečanje Pogačarja in Rogliča konec aprila v Švici

A. T. K.

Primož Roglič | Primož Roglič bo sezono začel marca v Italiji na etapni dirki Tirenno–Adriatico. Kaj pa preostali Slovenci? | Foto Red Bull Content Pool

Primož Roglič bo sezono začel marca v Italiji na etapni dirki Tirenno–Adriatico. Kaj pa preostali Slovenci?

Foto: Red Bull Content Pool

Z etapno dirko Tour Down Under se bo v torek (20. 1.) v mestu Adelaide začela nova kolesarska sezona na najvišji ravni. V Avstraliji bosta sezono začela tudi dva Slovenca, Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious), medtem ko bosta Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) in Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) prvo dirko nove sezone odpeljala šele marca, njune poti pa se bodo prvič srečale konec aprila v Švici.

Prva dirka svetovne serije se bo začela na južni polobli. To bo Tour Down Under v Avstraliji, kjer bosta nastopila tudi dva Slovenca. Žak Eržen začenja svojo drugo sezono na najvišji ravni, Gal Glivar pa prav tako že drugo leto nastopa na najvišji ravni, le da tokrat za ekipo Alpecin-Premier Tech, kot se zaradi nove sponzorske podpore imenuje nekdanji Alpecin - Deceuninck. 

V Avstraliji bodo na začetku sezone nastopili številni znani kolesarji ter tudi eden najvidnejših predstavnikov novega mladega vala Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). Zmago bo branil član Pogačarjeve ekipe, Ekvadorec Jhonatan Narvaez

Deset Slovencev v prvi kolesarski ligi

V svetovni seriji (World Tour) bo letos nastopalo deset Slovencev. Ob Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG) in Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe) bodo to še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar, Jakob Omrzel (vsi Bahrain-Victorious), Domen Novak (UAE), Jan Tratnik (Red Bull), Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki bo konec sezone končal svojo uspešno kariero. 

Luka Mezgec
Sportal Luka Mezgec: To je moja zadnja sezona in zadnjo dirko bi rad odpeljal v Sloveniji

Pogačar bo sezono odprl 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago. Tudi Roglič bo prvo dirko nove sezone odpeljal v Italiji. Dva dneva za dirko belih cest bo nastopil na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago. Pogačar in Roglič naj bi se prvič srečala konec aprila v Švici, kjer bosta nastopala na Dirki po Romandiji. 

Najmlajši in najstarejši slovenski kolesar v ekipah svetovne serije – 19-letni državni prvak Omrzel in 37-letni Mezgec – bosta sezono začela na spektakularni puščavski dirki AlUla Tour, ki bo zadnje dni v januarju (27.–31. 1.). Tam bo tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), neutrudni pomočnik Tadeja Pogačarja.

Govekar (Bahrain-Victorious) bo sezono odprl v Španiji. 24. januarja ga čaka enodnevna dirka Gran Premio Castellón, dan pozneje pa bo nastopil na dirki Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Tudi njegov moštveni kolega Mohorič bo sezono začel v Španiji, kjer bo februarja nastopil na dveh enodnevnih dirkah – 15. februarja na dirki po Almerii, dan pozneje pa na makadamski preizkušnji Jaén.

Moška sezona svetovne serije – koledar

Datum Dirka Država
20.–25. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija
1. 2. Dirka Cadela Evansa Avstralija
16.–22. 2. Dirka po ZAE ZAE
28. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija
7. 3. Strade Bianche Italija
8.–15. 3. Pariz–Nica Francija
9.–15. 3. Tirreno–Adriatico Italija
21. 3. Milano–Sanremo Italija
23.–29. 3. Dirka po Kataloniji Španija
25. 3. Klasika Brugge–De Panne Belgija
27. 3. Klasika E3 Saxo Bank Belgija
29. 3. Gent–Wevelgem Belgija
1. 4. Dirka skozi Flandrijo Belgija
5. 4. Dirka po Flandriji Belgija
6.–11. 4. Dirka po Baskiji Španija
12. 4. Pariz–Roubaix Francija
19. 4. Amstel Gold Nizozemska
22. 4. Valonska puščica Belgija
26. 4. Liège–Bastogne–Liège Belgija
28. 4.–3. 5. Dirka po Romandiji Švica
1. 5. Eschborn–Frankfurt Nemčija
8.–31. 5. Dirka po Italiji (Giro) Italija
7.–14. 6. Dirka Auvergne–Rhône Alpes Francija
14. 6. Sprint po Köbenhavnu Danska
17.–21. 6. Dirka po Švici Švica
4.–26. 7. Dirka po Franciji (Tour) Francija
1. 8. Klasika San Sebastian Španija
3.–9. 8. Dirka po Poljski Poljska
16. 8. ADAC Cyclassics Nemčija
19.–23. 8. Dirka Renewi Tour Belgija
22. 8.–13. 9. Dirka po Španiji (Vuelta) Španija
30. 8. Dirka po Bretanji Francija
11. 9. Velika nagrada Quebeca Kanada
13. 9. Velika nagrada Montreala Kanada
20.–27. 9. Svetovno prvenstvo Kanada
3.–7./8. 10. Evropsko prvenstvo Slovenija
10. 10. Dirka po Lombardiji Italija
13.–18. 10. Dirka po Guangxiju Kitajska

 Ženska sezona svetovne serije – koledar

Datum Dirka Država
17.–19. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija
31. 1. Dirka Cadela Evansa Avstralija
5.–8. 2. Dirka po ZAE ZAE
28. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija
7. 3. Strade Bianche Italija
15. 3. Trofeja Alfreda Binde Italija
21. 3. Milano–Sanremo Italija
26. 3. Velika sprinterska klasika Belgija
29. 3. Gent–Wevelgem Belgija
1. 4. Dirka skozi Flandrijo Belgija
5. 4. Dirka po Flandriji Belgija
12. 4. Pariz–Roubaix Francija
19. 4. Amstel Gold Nizozemska
22. 4. Valonska puščica Belgija
26. 4. Liège–Bastogne–Liège Belgija
3.–10. 5. Dirka po Španiji Španija
15.–17. 5. Dirka po Baskiji Španija
21.–24. 5. Dirka po Burgosu Španija
30. 5.–7. 6. Dirka po Italiji Italija
13. 6. Sprint po Köbenhavnu Danska
17.–21. 6. Dirka po Švici Švica
1.–9. 8. Dirka po Franciji Francija
19.–23. 8. Dirka po Britaniji Velika Britanija
29. 8. Klasika Lorient Agglomeration Francija
4.–6. 9. Dirka po Romandiji Švica
20.–27. 9. Svetovno prvenstvo Kanada
3.–7./8. 10. Evropsko prvenstvo Slovenija
13.–15. 10. Dirka po otoku Chongming Kitajska
18. 10. Dirka po Guangxiju Kitajska

