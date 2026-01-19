Ponedeljek, 19. 1. 2026, 19.20
Začenja se nova sezona, prvo srečanje Pogačarja in Rogliča konec aprila v Švici
Z etapno dirko Tour Down Under se bo v torek (20. 1.) v mestu Adelaide začela nova kolesarska sezona na najvišji ravni. V Avstraliji bosta sezono začela tudi dva Slovenca, Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious), medtem ko bosta Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) in Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) prvo dirko nove sezone odpeljala šele marca, njune poti pa se bodo prvič srečale konec aprila v Švici.
Prva dirka svetovne serije se bo začela na južni polobli. To bo Tour Down Under v Avstraliji, kjer bosta nastopila tudi dva Slovenca. Žak Eržen začenja svojo drugo sezono na najvišji ravni, Gal Glivar pa prav tako že drugo leto nastopa na najvišji ravni, le da tokrat za ekipo Alpecin-Premier Tech, kot se zaradi nove sponzorske podpore imenuje nekdanji Alpecin - Deceuninck.
V Avstraliji bodo na začetku sezone nastopili številni znani kolesarji ter tudi eden najvidnejših predstavnikov novega mladega vala Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). Zmago bo branil član Pogačarjeve ekipe, Ekvadorec Jhonatan Narvaez.
Deset Slovencev v prvi kolesarski ligi
V svetovni seriji (World Tour) bo letos nastopalo deset Slovencev. Ob Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG) in Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe) bodo to še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar, Jakob Omrzel (vsi Bahrain-Victorious), Domen Novak (UAE), Jan Tratnik (Red Bull), Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki bo konec sezone končal svojo uspešno kariero.
Pogačar bo sezono odprl 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago. Tudi Roglič bo prvo dirko nove sezone odpeljal v Italiji. Dva dneva za dirko belih cest bo nastopil na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago. Pogačar in Roglič naj bi se prvič srečala konec aprila v Švici, kjer bosta nastopala na Dirki po Romandiji.
Najmlajši in najstarejši slovenski kolesar v ekipah svetovne serije – 19-letni državni prvak Omrzel in 37-letni Mezgec – bosta sezono začela na spektakularni puščavski dirki AlUla Tour, ki bo zadnje dni v januarju (27.–31. 1.). Tam bo tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), neutrudni pomočnik Tadeja Pogačarja.
Govekar (Bahrain-Victorious) bo sezono odprl v Španiji. 24. januarja ga čaka enodnevna dirka Gran Premio Castellón, dan pozneje pa bo nastopil na dirki Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Tudi njegov moštveni kolega Mohorič bo sezono začel v Španiji, kjer bo februarja nastopil na dveh enodnevnih dirkah – 15. februarja na dirki po Almerii, dan pozneje pa na makadamski preizkušnji Jaén.
Moška sezona svetovne serije – koledar
|Datum
|Dirka
|Država
|20.–25. 1.
|Dirka po deželi tam spodaj
|Avstralija
|1. 2.
|Dirka Cadela Evansa
|Avstralija
|16.–22. 2.
|Dirka po ZAE
|ZAE
|28. 2.
|Omloop Het Nieuwsblad
|Belgija
|7. 3.
|Strade Bianche
|Italija
|8.–15. 3.
|Pariz–Nica
|Francija
|9.–15. 3.
|Tirreno–Adriatico
|Italija
|21. 3.
|Milano–Sanremo
|Italija
|23.–29. 3.
|Dirka po Kataloniji
|Španija
|25. 3.
|Klasika Brugge–De Panne
|Belgija
|27. 3.
|Klasika E3 Saxo Bank
|Belgija
|29. 3.
|Gent–Wevelgem
|Belgija
|1. 4.
|Dirka skozi Flandrijo
|Belgija
|5. 4.
|Dirka po Flandriji
|Belgija
|6.–11. 4.
|Dirka po Baskiji
|Španija
|12. 4.
|Pariz–Roubaix
|Francija
|19. 4.
|Amstel Gold
|Nizozemska
|22. 4.
|Valonska puščica
|Belgija
|26. 4.
|Liège–Bastogne–Liège
|Belgija
|28. 4.–3. 5.
|Dirka po Romandiji
|Švica
|1. 5.
|Eschborn–Frankfurt
|Nemčija
|8.–31. 5.
|Dirka po Italiji (Giro)
|Italija
|7.–14. 6.
|Dirka Auvergne–Rhône Alpes
|Francija
|14. 6.
|Sprint po Köbenhavnu
|Danska
|17.–21. 6.
|Dirka po Švici
|Švica
|4.–26. 7.
|Dirka po Franciji (Tour)
|Francija
|1. 8.
|Klasika San Sebastian
|Španija
|3.–9. 8.
|Dirka po Poljski
|Poljska
|16. 8.
|ADAC Cyclassics
|Nemčija
|19.–23. 8.
|Dirka Renewi Tour
|Belgija
|22. 8.–13. 9.
|Dirka po Španiji (Vuelta)
|Španija
|30. 8.
|Dirka po Bretanji
|Francija
|11. 9.
|Velika nagrada Quebeca
|Kanada
|13. 9.
|Velika nagrada Montreala
|Kanada
|20.–27. 9.
|Svetovno prvenstvo
|Kanada
|3.–7./8. 10.
|Evropsko prvenstvo
|Slovenija
|10. 10.
|Dirka po Lombardiji
|Italija
|13.–18. 10.
|Dirka po Guangxiju
|Kitajska
Ženska sezona svetovne serije – koledar
|Datum
|Dirka
|Država
|17.–19. 1.
|Dirka po deželi tam spodaj
|Avstralija
|31. 1.
|Dirka Cadela Evansa
|Avstralija
|5.–8. 2.
|Dirka po ZAE
|ZAE
|28. 2.
|Omloop Het Nieuwsblad
|Belgija
|7. 3.
|Strade Bianche
|Italija
|15. 3.
|Trofeja Alfreda Binde
|Italija
|21. 3.
|Milano–Sanremo
|Italija
|26. 3.
|Velika sprinterska klasika
|Belgija
|29. 3.
|Gent–Wevelgem
|Belgija
|1. 4.
|Dirka skozi Flandrijo
|Belgija
|5. 4.
|Dirka po Flandriji
|Belgija
|12. 4.
|Pariz–Roubaix
|Francija
|19. 4.
|Amstel Gold
|Nizozemska
|22. 4.
|Valonska puščica
|Belgija
|26. 4.
|Liège–Bastogne–Liège
|Belgija
|3.–10. 5.
|Dirka po Španiji
|Španija
|15.–17. 5.
|Dirka po Baskiji
|Španija
|21.–24. 5.
|Dirka po Burgosu
|Španija
|30. 5.–7. 6.
|Dirka po Italiji
|Italija
|13. 6.
|Sprint po Köbenhavnu
|Danska
|17.–21. 6.
|Dirka po Švici
|Švica
|1.–9. 8.
|Dirka po Franciji
|Francija
|19.–23. 8.
|Dirka po Britaniji
|Velika Britanija
|29. 8.
|Klasika Lorient Agglomeration
|Francija
|4.–6. 9.
|Dirka po Romandiji
|Švica
|20.–27. 9.
|Svetovno prvenstvo
|Kanada
|3.–7./8. 10.
|Evropsko prvenstvo
|Slovenija
|13.–15. 10.
|Dirka po otoku Chongming
|Kitajska
|18. 10.
|Dirka po Guangxiju
|Kitajska
