Začenja se nova sezona, prvo srečanje Pogačarja in Rogliča konec aprila v Švici

Z etapno dirko Tour Down Under se bo v torek (20. 1.) v mestu Adelaide začela nova kolesarska sezona na najvišji ravni. V Avstraliji bosta sezono začela tudi dva Slovenca, Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious), medtem ko bosta Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) in Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) prvo dirko nove sezone odpeljala šele marca, njune poti pa se bodo prvič srečale konec aprila v Švici.

Prva dirka svetovne serije se bo začela na južni polobli. To bo Tour Down Under v Avstraliji, kjer bosta nastopila tudi dva Slovenca. Žak Eržen začenja svojo drugo sezono na najvišji ravni, Gal Glivar pa prav tako že drugo leto nastopa na najvišji ravni, le da tokrat za ekipo Alpecin-Premier Tech, kot se zaradi nove sponzorske podpore imenuje nekdanji Alpecin - Deceuninck.

V Avstraliji bodo na začetku sezone nastopili številni znani kolesarji ter tudi eden najvidnejših predstavnikov novega mladega vala Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). Zmago bo branil član Pogačarjeve ekipe, Ekvadorec Jhonatan Narvaez.

Deset Slovencev v prvi kolesarski ligi

V svetovni seriji (World Tour) bo letos nastopalo deset Slovencev. Ob Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG) in Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe) bodo to še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar, Jakob Omrzel (vsi Bahrain-Victorious), Domen Novak (UAE), Jan Tratnik (Red Bull), Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki bo konec sezone končal svojo uspešno kariero.

Pogačar bo sezono odprl 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago. Tudi Roglič bo prvo dirko nove sezone odpeljal v Italiji. Dva dneva za dirko belih cest bo nastopil na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago. Pogačar in Roglič naj bi se prvič srečala konec aprila v Švici, kjer bosta nastopala na Dirki po Romandiji.

Najmlajši in najstarejši slovenski kolesar v ekipah svetovne serije – 19-letni državni prvak Omrzel in 37-letni Mezgec – bosta sezono začela na spektakularni puščavski dirki AlUla Tour, ki bo zadnje dni v januarju (27.–31. 1.). Tam bo tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), neutrudni pomočnik Tadeja Pogačarja.

Govekar (Bahrain-Victorious) bo sezono odprl v Španiji. 24. januarja ga čaka enodnevna dirka Gran Premio Castellón, dan pozneje pa bo nastopil na dirki Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Tudi njegov moštveni kolega Mohorič bo sezono začel v Španiji, kjer bo februarja nastopil na dveh enodnevnih dirkah – 15. februarja na dirki po Almerii, dan pozneje pa na makadamski preizkušnji Jaén.

Moška sezona svetovne serije – koledar Datum Dirka Država 20.–25. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija 1. 2. Dirka Cadela Evansa Avstralija 16.–22. 2. Dirka po ZAE ZAE 28. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija 7. 3. Strade Bianche Italija 8.–15. 3. Pariz–Nica Francija 9.–15. 3. Tirreno–Adriatico Italija 21. 3. Milano–Sanremo Italija 23.–29. 3. Dirka po Kataloniji Španija 25. 3. Klasika Brugge–De Panne Belgija 27. 3. Klasika E3 Saxo Bank Belgija 29. 3. Gent–Wevelgem Belgija 1. 4. Dirka skozi Flandrijo Belgija 5. 4. Dirka po Flandriji Belgija 6.–11. 4. Dirka po Baskiji Španija 12. 4. Pariz–Roubaix Francija 19. 4. Amstel Gold Nizozemska 22. 4. Valonska puščica Belgija 26. 4. Liège–Bastogne–Liège Belgija 28. 4.–3. 5. Dirka po Romandiji Švica 1. 5. Eschborn–Frankfurt Nemčija 8.–31. 5. Dirka po Italiji (Giro) Italija 7.–14. 6. Dirka Auvergne–Rhône Alpes Francija 14. 6. Sprint po Köbenhavnu Danska 17.–21. 6. Dirka po Švici Švica 4.–26. 7. Dirka po Franciji (Tour) Francija 1. 8. Klasika San Sebastian Španija 3.–9. 8. Dirka po Poljski Poljska 16. 8. ADAC Cyclassics Nemčija 19.–23. 8. Dirka Renewi Tour Belgija 22. 8.–13. 9. Dirka po Španiji (Vuelta) Španija 30. 8. Dirka po Bretanji Francija 11. 9. Velika nagrada Quebeca Kanada 13. 9. Velika nagrada Montreala Kanada 20.–27. 9. Svetovno prvenstvo Kanada 3.–7./8. 10. Evropsko prvenstvo Slovenija 10. 10. Dirka po Lombardiji Italija 13.–18. 10. Dirka po Guangxiju Kitajska

Ženska sezona svetovne serije – koledar Datum Dirka Država 17.–19. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija 31. 1. Dirka Cadela Evansa Avstralija 5.–8. 2. Dirka po ZAE ZAE 28. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija 7. 3. Strade Bianche Italija 15. 3. Trofeja Alfreda Binde Italija 21. 3. Milano–Sanremo Italija 26. 3. Velika sprinterska klasika Belgija 29. 3. Gent–Wevelgem Belgija 1. 4. Dirka skozi Flandrijo Belgija 5. 4. Dirka po Flandriji Belgija 12. 4. Pariz–Roubaix Francija 19. 4. Amstel Gold Nizozemska 22. 4. Valonska puščica Belgija 26. 4. Liège–Bastogne–Liège Belgija 3.–10. 5. Dirka po Španiji Španija 15.–17. 5. Dirka po Baskiji Španija 21.–24. 5. Dirka po Burgosu Španija 30. 5.–7. 6. Dirka po Italiji Italija 13. 6. Sprint po Köbenhavnu Danska 17.–21. 6. Dirka po Švici Švica 1.–9. 8. Dirka po Franciji Francija 19.–23. 8. Dirka po Britaniji Velika Britanija 29. 8. Klasika Lorient Agglomeration Francija 4.–6. 9. Dirka po Romandiji Švica 20.–27. 9. Svetovno prvenstvo Kanada 3.–7./8. 10. Evropsko prvenstvo Slovenija 13.–15. 10. Dirka po otoku Chongming Kitajska 18. 10. Dirka po Guangxiju Kitajska

Preberite še: