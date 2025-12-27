Šef ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je v obsežnem pogovoru za specializirani kolesarski portal WielerFlits spregovoril tudi o dramatični etapi Dirke po Franciji leta 2023 z vzponom na sloviti Col de la Loze, kjer je Tadej Pogačar, po slabši pripravi zaradi poškodbe zapestja konec aprila istega leta, povsem popustil in za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostal za več kot sedem minut. Po Gianettijevem mnenju je bil to kljub porazu najboljši dan v Pogačarjevi karieri. Zakaj?

"To je bil pomemben dan za vse. Seveda uživaš v zmagah, a najpomembnejše lekcije se pogosto naučiš prav iz porazov," je prepričan Mauro Gianetti. "Jonas Vingegaard je bil tisti dan (17. etapa z vzponom na Col de la Loze, op. p.) izjemno močan."

"Iskreno? Zame je bil to najboljši dan njegove (Pogačarjeve, op. a.) kariere," je dodal in pojasnil: "Šampion njegovega kalibra, povsem izčrpan, ki v cilj pride sedem minut za vodilnim, ko je izgubil vse … Devetdeset odstotkov drugih kolesarjev bi tisti dan zaradi izčrpanosti ali bolezni odstopilo. Zapustili bi Tour. On bi lahko odnehal. Lahko bi jokal. Lahko bi pokazal, da tega ne zmore več. A to mu sploh ni prišlo na misel."

Foto: Reuters

17. etapa je po slabšem kronometru dan prej že pomenila konec njegovih možnosti za skupno zmago na Dirki po Franciji, Vingegaard pa je s tem izenačil Pogačarjevi dve skupni zmagi. Kljub temu da je šlo za slab dan, se je Pogačar v naslednjih etapah vrnil in še enkrat zmagal v etapi.

"Spoštoval je Tour, zmagovalca Vingegaarda, svoje moštvene kolege in samega sebe. Že je gledal naprej. Predaja mu niti za trenutek ni padla na pamet. Zame je tisti dan dokazal, da ni le najboljši kolesar, temveč tudi izjemen človek. Sprejel je poraz in želel na tem Touru poiskati odrešitev. Imel je pogum vztrajati in ne ubrati lažje poti. Tri dni pozneje je zmagal etapo v Vogezih (20. etapa, op. p.) in si zagotovil drugo mesto v skupnem seštevku."

