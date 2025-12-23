Nekdanji kolesar ekipe Pogi Team o iskanju svojega mesta med težkokategorniki #video

Jan Christen bo pri 21 letih v prihodnji sezoni tretji najmlajši kolesar v ekipi UAE Emirates. Zanimivo je, da je Švicar, ki prihaja iz povsem kolesarske družine – kolesarja sta bila tudi njegova starša, zdaj že pokojni dedek Hans Schleuniger pa je celo nastopil na Dirki po Franciji, starejši brat Fabio pa je letos krojil razplet dirke Po Sloveniji –, leta 2022 dirkal za slovensko mladinsko ekipo Pogi Team. Na pripravah ekipe v Benidormu je o svoji poti spregovoril posebej za Sportal.

"Za kolesarjenje sem se navdušil zaradi svoje družine in dirke GP Gippingen (dirka je sestavljena iz petnajstih krogov okoli švicarskega mesta Gippingen, op. p.), ki poteka prav skozi moj domači kraj," je leta 2022 v pogovoru za Sportal pojasnil Jan Christen, ki takrat še ni vedel, kje bo nadaljeval kariero, si je pa želel pogodbe z ekipo UAE Emirates, kjer je glavni zvezdnik prav njegov vzornik Tadej Pogačar.

Jan Christen je trenutno z ekipo UAE Emirates na pripravah v Španiji. Foto: Ulysse Daessle

Krstni nastop na Giru

Zdaj, skoraj štiri leta pozneje, je 21-letni Christen že dobre tri sezone član najboljše kolesarske ekipe na svetu – UAE Emirates. Zanimalo nas je, kako v tako močni ekipi najde svoje mesto.

"To so bile moje sanje – biti v ekipi s tako velikim številom vrhunskih kolesarjev, od katerih se lahko ogromno naučim."

Mladi Švicar bo sezono začel na Dirki po AlUli, sledijo enodnevne dirke v Španiji, Dirka po Andaluziji, klasike Drôme–Ardèche, Strade Bianche, Tirreno–Adriatico, Milano–Torino, nato priprave na Amstel Gold Race in Valonsko puščico, zatem bo debitiral še na italijanskem Giru, ki bo njegova prva tritedenska dirka.

Foto: Guliverimage

"Zame bo v prihodnji sezoni najpomembneje, da se osredotočim na enodnevne dirke. Na Giru, kjer bo kapetan Joao Almeida, bom – upam – ekipi pomagal do skupne zmage. Če mi bo vmes uspelo dobiti etapno zmago, bom izjemno zadovoljen, sicer pa bo moj glavni fokus v prihodnji sezoni na enodnevnih dirkah," je povedal Christen, ki je leta 2022 dirkal za slovensko mladinsko ekipo Pogi Team, v njihovem dresu pa je osvojil tudi naslov svetovnega mladinskega prvaka v ciklokrosu in gorskem kolesarstvu. Na to obdobje ima zelo lepe spomine.

Ponosen na obdobje v dresu ekipe Pogi team

"Zame je bila velika čast, da sem lahko dirkal za Tadejevo ekipo (Pogi Team) in hkrati predstavljal njega, malo pa tudi Slovenijo. Ko se zdaj ozrem nazaj, sem izjemno ponosen na vse, kar sem dosegel v tem dresu, in mislim, da je tudi Tadej ponosen name. Zdaj sva v isti ekipi in upam, da bo tako še mnogo let. Tega se zelo veselim."

Christen bo prihodnjo sezono debitiral na Giru, kjer bo pomagal kapetanu Joau Almeidi. Foto: Guliverimage

Dolgoročna pogodba kot znak zaupanja

Christen ima eno najdaljših pogodb v kolesarstvu – z ekipo UAE Emirates je vezan vse do leta 2030, kar kaže na veliko zaupanje, ki ga ekipa polaga vanj.

"S tem sem zelo zadovoljen. To mi omogoča, da se mirno razvijam kot kolesar, se čim več naučim od moštvenih kolegov in utrdim svoj položaj v ekipi. Upam, da bomo v prihodnje skupaj zmagali na še veliko dirkah."

Na vprašanje, kje vidi največ prostora za napredek, je Christen jasen: "Še vedno sem zelo mlad, zato imam veliko prostora za razvoj. V prihodnje bi rad bil nekoliko bolj miren, bolj zaupal vase in bil pripravljen z napadom počakati do finala dirk."

Sodeluje tudi z mentalnim trenerjem: "V ekipi ga imamo in to je pomemben del profesionalnega športa. Navsezadnje je na vseh področjih mogoče pridobiti kakšen odstotek, ki te naredi boljšega od drugih. Če tega ne izkoristiš, se lahko zgodi, da ti prav ti odstotki na koncu manjkajo."

Leta 2022 v dresu državnega prvaka z logotipom Pogi Team s svojim vzornikom Pogačarjem. Foto: Instagram/Tadej Pogačar

Kolesar za enodnevne ali etapne dirke?

Kakšen kolesar želi postati? "Tega še ne vem in mislim, da tega trenutno ne ve nihče, saj me čaka še veliko izkušenj. Nikoli še nisem nastopil na tritedenski dirki. Trenutno me zelo navdušujejo enodnevne dirke, kot sta Valonska puščica in Amstel Gold Race. Moja najljubša dirka je Klasika San Sebastián (letos je bil tam odličen drugi, op. a.), zelo pri srcu mi je tudi Dirka po Lombardiji. Za zdaj se zdi, da sem bolj kolesar za enodnevne dirke, a se še razvijam. Kdo ve – morda se bo izkazalo, da sem dober tudi na enotedenskih ali celo tritedenskih dirkah."

Kolesarsko zaledje

Christen prihaja iz izrazito kolesarske družine. Njegov dedek Hans Schleuniger, ki je umrl leta 2021, je leta 1963 nastopil na Dirki po Franciji, na Dirki po Romandiji in Dirki po Švici. Christenova mati Jolanda – Schleunigerjeva hči – je tekmovala tako na cesti kot na velodromu, oče Josef pa je bil poklicni kolesar in je leta 1994 postal švicarski amaterski prvak. Tudi Janov starejši brat - Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) - je kolesar in je letos na dirki Po Sloveniji nosil celo zeleno majico vodilnega. Ali se doma debate pretežno vrtijo samo okoli kolesarstva ali se temi, da bi se izognili prenasičenosti, namenoma izogibajo?

"Oboje," se nasmehne Christen. "Včasih je lepo, da se o kolesarstvu lahko pogovarjam z družino, po drugi strani pa je za glavo kdaj bolje, da se temu izogneš. Konec koncev kolesarstvo ni vse, je pa zagotovo nekaj, kar povezuje našo družino – tudi stare starše, ki dobro vedo, kaj svet kolesarstva pomeni in kaj zame predstavljajo te sanje."

