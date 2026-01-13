Franjo Bobinac napovedal ponovno kandidaturo za predsednika OKS

Franjo Bobinac je na seji izvršni odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) napovedal ponovno kandidaturo na volitvah ob koncu leta. Poleg slovenske olimpijske reprezentance je IO OKS drugim sprejel tudi izvedbeni načrt svoje strategiji za obdobje do leta 2030 in letošnji delovni načrt z rekordnimi 12,760 milijona evrov prihodkov.

Bobinac, prvi mož OKS od 16. decembra leta 2022, je prvič napovedal, da bo decembra letos na volitvah ponovno kandidiral za predsednika slovenskega olimpijskega gibanja s sedanjimi podpredsedniki. Izpostavil je dobro delovanje OKS in slovenskega športa. Povedal je, da je ob nastopu mandata nove ekipe na čelu OKS slovenski šport dobili 25 milijonov evrov javnih državnih sredstev, sedaj pa jih je neprimerno več.

