Osemnajst slovenskih olimpijcev je ob priložnosti praznovanja olimpijskega dneva obiskalo osnovne šole, ki so jih obiskovali v svoji mladosti.

Učencem so predstavili svoje športne poti, jih motivirali k aktivnemu življenjskemu slogu, izpostavili olimpijske vrednote spoštovanja, prijateljstva, odličnosti in fair playa ter skupaj z njimi sodelovali v olimpijskem teku, pred katerim so skupaj poslušali olimpijsko himno, so sporočili iz OKS.

Olimpijski tek, katerega dolžina je bila do 600 metrov, je netekmovalne narave ter poteka v počasnem tempu, ki omogoča govorjenje in sproščen klepet otrok med seboj in z olimpijcem. Ob prihodu v cilj so vsi udeleženci prejeli simbolične kolajne.

Dijana Ravnikar, olimpijka in nekdanja biatlonka, je obiskala osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Škofijah. Foto: OKS

Olimpijski dan z olimpijci je potekal na osnovnih šolah v Murski Soboti, Celju, Velenju, Kopru, Novem mestu, Brežicah, Zagorju, na Jesenicah, v Slovenj Gradcu, Kranju, Ljubljani, Postojni, Mariboru, Grosuplju, na Ptuju in v Novi Gorici.

Sodelovali so Robi Markoja, Anja Valant Velepec, Ana Gros, Dijana Ravnikar, Peter Hribar, Barbara Lazović, Luka Žvižej, Polona Dornik, Jani Likavec, Miha in Tomaž Pirih, Mihael Žgank, Vesna Fabjan, Damjan Fras, Lina Eržen, Boštjan Kline, Nada Mali (Vene), Miran Vodovnik in Ana Bucik.

Šport nujen spremljevalec tako v otroški dobi kot kasneje

Ana Bucik, olimpijka, vrhunska alpska smučarka, je v Novi Gorici obiskala osnovno šolo Milojke Štrukelj. Učenci so jo zelo toplo sprejeli. "Olimpijskega dneva na moji osnovni šoli sem bila zelo vesela. Obisk in srečanje z učenci mi je dalo dodatno energijo med poletnimi treningi za prihajajoče zimske olimpijske igre. Močno spodbujam tovrstne dogodke in sem vesela, da sem lahko del tega dogajanja."

Dijana Ravnikar, olimpijka in nekdanja biatlonka, ki je obiskala osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Škofijah, pravi, da "je pomembno, da med mladimi širimo olimpijski duh, olimpijske vrednote in ljubezen do športa, saj se preko tega širijo tudi vrednote vztrajnost, poštenost, pripadnost, delavnost, ki nam pridejo zelo prav v življenju in nas delajo boljše ljudi. Če se gibaš, je vse nekako lažje".

Anja Valant Velepec, olimpijka in atletinja, je obiskala osnovno šolo Frana Roša v Celju. Foto: OKS

Anja Valant Velepec, olimpijka in atletinja, je obiskala osnovno šolo Frana Roša v Celju. Pri tem je izpostavila: "Če otroci zrastejo z ljubeznijo do športa, se bodo tudi kot odrasli športno udejstvovali, zdravo živeli in bili gibalno aktivni, kar je eden od pogojev, da bo njihovo življenje bolj polno, bolj zdravo, bolj zadovoljno. Zato je šport nujen spremljevalec tako v otroški dobi kot kasneje."

Letošnje osrednje sporočilo aktivnosti ob olimpijskem dnevu, ki jih koordinira Mednarodni olimpijski komite, je - "Se gibamo? Gibamo se!".

Gre za spodbudo ljudem po vsem svetu k več gibanja, povezovanja in iskanja veselja v športu. V letošnjem letu še posebej velja spodbuda h gibanju - sprehod, tek, ples, vadba ali druga oblika gibanja, sam ali v družbi s prijateljem, družinskimi člani, znancem.

Kirsty Coventry, nova predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja, je ob olimpijskem dnevu izpostavila, da se "nekateri najmočnejši trenutki v športu zgodijo izven tekmovanj. Zgodijo se, ko se ti sotekmovalec pridruži v dneh, ko nimaš volje za trening, da vadita skupaj za dosego svojih ciljev - to so trenutki skupnih prizadevanj, medsebojne podpore in skupnosti, ki jo gradiš na svoji poti."