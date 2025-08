Slovenski odbojkarji bodo ob 9. uri v kitajskem Ningboju odigrali zadnjo tekmo letošnje lige narodov. V boju za bron se bodo pomerili z Brazilci, ki so v sobotnem polfinalu z 0:3 izgubili s Poljaki, medtem ko so Slovenci premoč z 1:3 priznali Italijanom. Ob 13. uri sledi še finale. Pomlajena slovenska zasedba ima priložnost, da prvič v tem tekmovanju pride do kolajne, do zdaj je bila dvakrat četrta.

Uroš Planinšič po polfinalnem porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska reprezentanca v poolimpijski sezoni nastopa pomlajena, na Kitajskem tako ni Tineta Urnauta, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta, Klemna Čebulja, Dejan Vinčić pa je pred tednoma v Stožicah končal kariero.

Pomlajena ekipa selektorja Fabia Solija ima ogromen motiv, da Slovenijo popelje do prvega odličja v tem tekmovanju. Njeni predhodniki so v prejšnjih letih mali finale dvakrat izgubili, tokratna zmaga bi pomenila največji slovenski uspeh v tem tekmovanju.

Za razplet tekem za tretje mesto je pogosto pomembna želja, ki naj bi bila pri slovenskih fantih večja kot pri Brazilcih, najuspešnejši ekipi v zgodovini svetovne lige, predhodnice lige narodov. V njej so osvojili devet naslovov, v ligi narodov pa so bili najboljši 2021. Pred tem pa so leta 2018 in 2019 dvakrat izgubili boj za tretje mesto.

Slovenci in Brazilci so se v rednem delu pomerili na prvem turnirju v Riu, ko so s 3:1 zmagali gostitelji, odločale pa so malenkosti. Foto: VolleyballWorld

Slovenci in Brazilci so se letos že srečali na prvem turnirju rednega dela lige v Riu, s 3:1 so bili boljši gostitelji. A odločale so malenkosti, izbranci Fabia Solija so se s tekmeci povsem enakovredno kosali. In če so od takrat res storili korak naprej, kot sta v Ningboju pokazala obračuna s Francijo in Italijo, so lahko optimisti.

"Tekma z Italijo je bila drugačna kot tista v Ljubljani. Menim, da smo igrali precej bolje, a enako tudi Italija. Že v garderobi smo se pogovarjali, da moramo takšne tekme igrati na svojem limitu, da moramo na igrišču dati svoj maksimum. Danes smo si pripravili veliko priložnosti, a nismo igrali tako dobro kot zahteva kakovost polfinala lige narodov. Zdaj bo pomembno ohraniti raven z današnje tekme in jo prenesti na naslednjo tekmo. Mislim, da lahko še naprej sanjamo in na jutrišnji tekmi mora biti naš cilj narediti še korak naprej," je po sobotnem porazu za OZS dejal selektor Soli.

Bodo Italijani prvič osvojili ligo narodov? Foto: VolleyballWorld

Italijani prvič ali Poljaki drugič?

Tekma bo ob 9. uri, ob 13. se bosta v finalu merili Italija in Poljska. Italijani bodo lovili svoj prvi naslov v ligi narodov, Poljaki pa drugega, predlani so bili v finalu boljši od ZDA.