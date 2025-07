Pomlajeni Slovenci prek olimpijskih prvakov v polfinale!

Liga narodov, četrtfinale: Četrtek, 31. julij

Foto: VolleyballWorld Slovenci četrtič v zadnjih petih letih igrajo na zaključnem turnirju, zgrešili so ga le leta 2022, ko so v rednem delu lige zasedli deseto mesto. Njihova najboljša uvrstitev je četrto mesto (2021, 2024), kar letos lahko presežejo.

Pomlajena slovenska zasedba je redni del končala na šestem mestu, kar ji je za četrtfinale namenilo aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo. Na selektorskem stolčku te je stari znanec in začetnik slovenske odbojkarske pravljice Andrea Giani. Vloga favorita je pripadala galskim petelinom, a pomlajeni slovenski tabor je poudarjal, da bo naredil vse, da se po eni tekmi ne bo poslovil od Kitajske.

Foto: VolleyballWorld

Foto: VolleyballWorld Prvi del prvega niza je bil še izenačen, nato so se Francozom začele pojavljati napake in Slovenci so povedli z 18:13. Unovčili so tretjo zaključno žogo in niz dobili s 25:23. V drugem nizu so Francozi bolje servirali in lahko prihajali do točk. Tako so povedli z 11:5, nato z 19:10 in niz dobili s 25:15.

Tretji niz je bil znova bolj izenačen, Slovence so dodatno podžgale še nekatere sodniške odločitve (sodil je Siniša Ovuka iz BiH) in za vodstvo z 2:1 so niz dobili s 25:19. Dvoboj se je lomil sredi četrtega niza, ko je po nizu francoskih napak slovenska reprezentanca povedla s 16:10. In Slovenci se niso več ustavili. Niz so dobili s 25:18 in dvoboj s 3:1 v nizih.

Foto: VolleyballWorld

Za uvod Italijani boljši od Kubancev

Italijani so ugnali Kubo. Foto: VolleyballWorld Prvi so na igrišče v sredo stopili Italijani in Kubanci. Italijani so zmagali s 3:1 (18, 19, -20, 21) v nizih. Nato je sledil še dvoboj med gostitelji Kitajci in Brazilci, ki so ga zadnji pričakovano dobili s 3:1 (-29, 19, 16, 21).

Na zadnji četrtfinalni tekmi se bodo v četrtek za polfinale pomerili Japonci in Poljaki.

Polfinale bo v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Lovoriko branijo Francozi.