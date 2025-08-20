Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
20. 8. 2025,
9.45

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Francija smrt gaming

Sreda, 20. 8. 2025, 9.45

23 minut

Mučili so ga deset dni, nato je umrl: grozljiva usoda znanega Francoza

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jean Pormanove | Raphael Graven oziroma Jean Pormanove je kar deset dni brez premora prenašal različne oblike trpinčenja. | Foto Jean Pormanove / Instagram

Raphael Graven oziroma Jean Pormanove je kar deset dni brez premora prenašal različne oblike trpinčenja.

Foto: Jean Pormanove / Instagram

Francoske oblasti preiskujejo smrt 46-letnega Raphaela Gravena, ustvarjalca spletnih vsebin, ki je bil znan po grotesknih prenosih v živo, v katerih je za zabavo tisočev gledalcev prenašal najrazličnejše oblike ponižanja, žalitve in celo fizično nasilje.

Raphael Graven, na spletu znan kot Jean Pormanove, je po navedbah francoskih medijev umrl po maratonskem desetdnevnem prenosom v živo na spletni platformi Kick.

Viktor Antonov
Novice Nepričakovano umrl legendarni oblikovalec: "Nič ne vemo, samo žalost čutimo"

Jedel in pil je strupene snovi, tepli so ga z vseh strani

Skupaj z več osebami, ki so v prenosu tudi aktivno sodelovale, so ga opisali kot "deset dni in noči mučenja". Graven oziroma Pormanove je med prenosom v živo med drugim užival strupene snovi in zaradi izzivov, ki so mu jih postavili gledalci, utrpel različne telesne poškodbe.

Sodeč po zadnjih posnetkih Gravena, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je bil že povsem izmučen, druge osebe pa so ga še vedno pretepale in ga obmetavale z najrazličnejšimi predmeti.

Jean Pormanove oziroma Raphael Graven med svojim zadnjim prenosom v živo. Moški v ozadju mu je kos stene, ki ga drži v rokah, trenutek kasneje raztreščil na glavi. | Foto: Posnetek zaslona Jean Pormanove oziroma Raphael Graven med svojim zadnjim prenosom v živo. Moški v ozadju mu je kos stene, ki ga drži v rokah, trenutek kasneje raztreščil na glavi. Foto: Posnetek zaslona

Med prenosom v živo je svoji mami tudi poslal sporočilo, v katerem se je pritoževal, da gre igra – tako je opisal maratonski ekstremni prenos v živo – predaleč in da ga osebe, s katerimi sodeluje, zadržujejo kot talca.

Francoski policisti so ga po tem, ko so jih nekateri zaskrbljeni gledalci prenosa v živo obvestili, da Graven nepremično leži na postelji, 18. avgusta našli mrtvega. 

Gabe Newell
Novice Nor nakup skrivnostnega bogataša, ki od epidemije covid-19 živi na morju

Ministrico so že pred meseci opozorili, da se lahko zgodi kaj tragičnega, a se ni odzvala

Clara Chappaz, francoska ministrica za digitalno preobrazbo, je na družbenem omrežju X zapisala, da je francosko tožilstvo že sprožilo preiskavo smrti 46-letnika, in dogodek označila za grozljiv.

Pod objavo si je sicer prislužila opombo skupnosti, ki opozarja, da je njeno ministrstvo in tudi njo osebno neprofitna medijska organizacija Mediapart, ki jo vodi nekdanji odgovorni urednik časnika Le Monde, na sporne in potencialno nevarne prakse na platformi Kick obvestila že decembra lani, a se na opozorilo ni odzvala. 

Francija smrt gaming
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.