Mučili so ga deset dni, nato je umrl: grozljiva usoda znanega Francoza

Francoske oblasti preiskujejo smrt 46-letnega Raphaela Gravena, ustvarjalca spletnih vsebin, ki je bil znan po grotesknih prenosih v živo, v katerih je za zabavo tisočev gledalcev prenašal najrazličnejše oblike ponižanja, žalitve in celo fizično nasilje.

Raphael Graven, na spletu znan kot Jean Pormanove, je po navedbah francoskih medijev umrl po maratonskem desetdnevnem prenosom v živo na spletni platformi Kick.

Jedel in pil je strupene snovi, tepli so ga z vseh strani

Skupaj z več osebami, ki so v prenosu tudi aktivno sodelovale, so ga opisali kot "deset dni in noči mučenja". Graven oziroma Pormanove je med prenosom v živo med drugim užival strupene snovi in zaradi izzivov, ki so mu jih postavili gledalci, utrpel različne telesne poškodbe.

Sodeč po zadnjih posnetkih Gravena, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je bil že povsem izmučen, druge osebe pa so ga še vedno pretepale in ga obmetavale z najrazličnejšimi predmeti.

Jean Pormanove oziroma Raphael Graven med svojim zadnjim prenosom v živo. Moški v ozadju mu je kos stene, ki ga drži v rokah, trenutek kasneje raztreščil na glavi. Foto: Posnetek zaslona

Med prenosom v živo je svoji mami tudi poslal sporočilo, v katerem se je pritoževal, da gre igra – tako je opisal maratonski ekstremni prenos v živo – predaleč in da ga osebe, s katerimi sodeluje, zadržujejo kot talca.

Francoski policisti so ga po tem, ko so jih nekateri zaskrbljeni gledalci prenosa v živo obvestili, da Graven nepremično leži na postelji, 18. avgusta našli mrtvega.

Ministrico so že pred meseci opozorili, da se lahko zgodi kaj tragičnega, a se ni odzvala

Clara Chappaz, francoska ministrica za digitalno preobrazbo, je na družbenem omrežju X zapisala, da je francosko tožilstvo že sprožilo preiskavo smrti 46-letnika, in dogodek označila za grozljiv.

Pod objavo si je sicer prislužila opombo skupnosti, ki opozarja, da je njeno ministrstvo in tudi njo osebno neprofitna medijska organizacija Mediapart, ki jo vodi nekdanji odgovorni urednik časnika Le Monde, na sporne in potencialno nevarne prakse na platformi Kick obvestila že decembra lani, a se na opozorilo ni odzvala.