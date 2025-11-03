Zemljišče v Celju išče novega lastnika

Vabimo vas k oddaji nezavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin v lasti družbe THERMANA d.d., Družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Foto: THERMANA D.D.

I. PREDMET PONUDBE

Predmet zbiranja nezavezujočih ponudb sta naslednji nepremičnini, ki se prodajata izključno kot celota:

- parc. št. 448/2 (21 m²), k. o. 1074 Spodnja Hudinja

- parc. št. 438/4 (13.954 m²), k. o. 1074 Spodnja Hudinja

Izhodiščna neto cena je 200 EUR/m2 in ne vključuje davčnih obveznosti, ki se obračunajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na nepremičnini ID znak: parcela 1074 448/2 ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Na nepremičnini ID znak: parcela 1074 438/4 je vknjižena neprava stvarna služnost ID pravice / zaznambe 11153373 in ID pravice / zaznambe 11092238.

Foto: THERMANA D.D.

II. POGOJI PRODAJE IN ODDAJE PONUDBE

Nepremičnini se prodajata po načelu "videno–kupljeno". Prodajalec ne odgovarja za morebitne stvarne napake nepremičnin. Zainteresiranim ponudnikom je na voljo ogled nepremičnin po predhodnem dogovoru na telefonski številki 031 604 565 (Matej Leskovšek) ali e-naslovu matej.leskovsek@thermana.si.

V postopku lahko sodelujejo vse domače in tuje pravne ter fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah.

Pisna ponudba mora obvezno vsebovati:

Podatki o ponudniku : če je ponudnik pravna oseba: naziv, sedež, davčna številka in matična številka; če je ponudnik fizična oseba: ime in priimek, naslov prebivališča in davčna številka.

: Predmet ponudbe : jasna navedba nepremičnin, na katere se ponudba nanaša.

: jasna navedba nepremičnin, na katere se ponudba nanaša. Ponujena cena : cena na m 2 v EUR.

: cena na m v EUR. Način in rok plačila : predlog načina in roka plačila celotne kupnine.

: predlog načina in roka plačila celotne kupnine. Izjava o seznanjenosti : pisna izjava ponudnika, da je seznanjen s pogoji tega vabila in da sprejema načelo "videno–kupljeno".

: pisna izjava ponudnika, da je seznanjen s pogoji tega vabila in da sprejema načelo "videno–kupljeno". Veljavnost ponudbe : ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni od roka za oddajo ponudb.

: ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni od roka za oddajo ponudb. Podpis ponudnika: lastnoročni podpis ponudnika oziroma podpis pooblaščene osebe zakonitega zastopnika; pri pravnih osebah tudi žig, če ga uporabljajo.

III. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti ovojnici in poslane s priporočeno pošto na naslov "THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško", s pripisom "NEZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN – NE ODPIRAJ".

Rok za oddajo ponudb je 13. 11. 2025 do 12. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je do navedenega roka in ure prejeta na zgornji naslov.

IV. POSTOPEK PO ZBIRANJU PONUDB

To vabilo k oddaji ponudbe je nezavezujoče. Prodajalec si pridržuje pravico, da:

ne izbere nobene izmed prejetih ponudb in ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom;

pozove enega ali več ponudnikov k dopolnitvi ali izboljšavi ponudbe;

z izbranimi ponudniki prične pogajanja o pogojih prodaje ali jih povabi k oddaji zavezujočih ponudb;

kadarkoli, do sklenitve pravno zavezujoče prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek prodaje.

Ponudniki s sodelovanjem v tem postopku soglašajo, da nimajo pravice do povračila kakršnihkoli stroškov, ki so jim nastali v zvezi s pripravo in oddajo ponudbe.

V. PRAVO IN PRISTOJNOST

Za presojo vseh vprašanj v zvezi s tem vabilom se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

PRODAJALEC: THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, matična številka: 5053854000, davčna številka: SI 64654745

Naročnik oglasnega sporočila je THERMANA d.d.