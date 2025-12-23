Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Predlog nacionalnega stanovanjskega programa v javno obravnavo

Simon Maljevac | Foto STA

Foto: STA

Ministrstvo za solidarno prihodnost je danes v javno obravnavo poslalo predlog nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2025-2035. Ta poleg stanovanjske zakonodaje predstavlja tretji steber področja, katerega osrednji cilj je zagotoviti več dostopnih javnih najemnih stanovanj, je dejal minister Simon Maljevac.

Program vključuje ukrepe, ki se navezujejo na odpravo primanjkljaja javnih najemnih stanovanj, gradnjo primernega števila dostopnih in drugih stanovanj, urejanje stanovanjskega trga, aktivacijo obstoječih stanovanjskih enot, obnovo stavbnega fonda in njegovo prilagajanje demografskim trendom ter krepitev pogojev za izvajanje stanovanjske politike, ki temelji na podatkih, je minister Simon Maljevac povedal na današnji novinarski konferenci.

"Nacionalni stanovanjski program bo začrtal stanovanjsko politiko države za 10 let ter predstavlja strateški okvir in načrt, kako odgovoriti na izzive, ki so se pojavili na področju oblikovanja uspešne stanovanjske politike," je poudaril. Spomnil je na sprejem novele stanovanjskega zakona ter zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj. "Z njima smo za prihodnjih 10 let zagotovili do 100 milijonov evrov, skupaj milijardo evrov," je dodal.

Z novim programom državna finančna podpora gradnji

V času sedanjega programa, ki se izteka z letošnjim letom, je bilo po njegovih besedah zgrajeno premalo javnih najemnih stanovanj. Zato je ključno, da z novim zagotovimo državne finančne podpore gradnji, je dodal državni sekretar Klemen Ploštajner. Poleg zakonskih sredstev se zagotavljajo dodatna sredstva preko oblikovanja ugodnih posojil s sodelovanjem z razvojnimi bankami, ključnega pomena pa bodo tudi druga evropska nepovratna sredstva.

"Cilj finančnega okvira je zagotoviti kombinacijo namenskih virov. Za prihodnje leto se predvideva, da bo za financiranje lokalnih skupnosti prek stanovanjskega sklada na voljo 75 milijonov evrov, prek SID banke in sodelovanja z razvojnimi bankami okoli 65 milijonov evrov ugodnih posojil ter da se bo začelo izvajati dodeljevanje nepovratnih sredstev v višini 42 milijonov evrov iz kohezijske politike," je navedel Ploštajner.

Klemen Ploštajner nepremičninski trg nepremičnine nepremičnine stanovanja stanovanja Simon Maljevac
