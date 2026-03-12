Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v novem besednem obračunu z Donaldom Trumpom ameriškega predsednika označil za "brezumnega idiota, ki bombardira otroke in ščiti pedofile". Ostra izjava je prišla po tem, ko je Trump Newsoma znova napadel in ga označil za rasista in med drugim tudi za osebo z mentalno motnjo. Spor med politikoma se tako vse bolj spreminja v zgodnjo predsedniško bitko za leto 2028.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer na omrežju Truth Social kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma označil za rasista in zapisal, da se je s svojimi nedavnimi izjavami politično sam izločil iz boja za morebitno demokratsko predsedniško nominacijo leta 2028.

Newsom mu je odgovoril zelo ostro. Na omrežju X je zapisal, da je govoril o svoji disleksiji, nato pa dodal: "Vem, da to težko razume brezumni idiot, ki bombardira otroke in ščiti pedofile." Ta odziv je postal osrednji del novega političnega obračuna med enim najvidnejših demokratov in predsednikom ZDA.

Povod so bile Newsomove izjave o disleksiji in šolskih težavah

Spor se je razplamtel po Newsomovem nastopu med promocijo knjige, ko je občinstvu dejal, da ni skušal nikogar navdušiti, ampak pokazati, da je "eden od njih". Ob tem je omenil, da je na SAT-testu dosegel 960 točk in da govorov ne bere, ker ima težave, povezane z disleksijo. Trump je te izjave pozneje označil za politično samouničevalne.

Newsom je nato pojasnil, da njegove besede niso bile rasistične, ampak so se nanašale na njegovo dolgoletno disleksijo, o kateri je javno govoril že prej. V konservativnem delu ameriške politike pa so se medtem pojavili očitki, da je s takšnim nastopom pokroviteljsko govoril pred temnopoltim občinstvom.

Trump je šel še dlje in govoril o kognitivnem kaosu

Trump se pri oznaki rasist ni ustavil. V nadaljevanju je zapisal, da je Newsom sam zase povedal, da je neumen, da ne zna brati, da ima disleksijo in mentalno motnjo, kar je Trump opisal kot kognitivni kaos. Dodal je, da "imeti mentalno motnjo ni nekaj pozitivnega za kampanjo", in sklenil, da Newsom "ni več vzdržen predsedniški kandidat".

Foto: Guliverimage

Takšna zaostritev kaže, da Trump Newsoma očitno že obravnava kot morebitnega prihodnjega tekmeca. Čeprav kalifornijski guverner še ni napovedal kandidature za predsedniške volitve leta 2028, ga ameriški mediji že dlje časa uvrščajo med pomembna demokratska imena za prihodnji cikel.

V ozadju je več kot le osebna zamera

Spor med Trumpom in Newsomom ni nov, toda tokrat je dobil izrazito osebno in žaljivo obliko. V nekaj urah so se očitki o rasizmu, disleksiji, inteligenci in politični sposobnosti spremenili v odprto besedno vojno. Prav zato tema močno presega običajen dnevni prepir med demokratom in republikancem ter se bere kot del zgodnjega umeščanja pred predsedniškim letom 2028.