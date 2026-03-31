Nekateri že svarijo, da lahko ameriški neuspeh v vojni proti Iranu ogrozi ameriško prevlado na svetu. V tem primeru bi številka ena na svetu postala Kitajska. Britanski zgodovinar Adam Tooze ugiba, da bi lahko kitajski načrt za svetovno prevlado imel pet točk.

Trenutno je samoumevno, da je Kitajska zadnja odrasla oseba v sobi. Če bi se Peking odločil igrati to vlogo, bi mu bilo globalno vodstvo na voljo. Če bi v kakšnem kitajskem možganskem trustu pripravljali načrt za kitajsko hegemonijo v petih točkah, bi bil lahko videti takole, v britanskem poslovnem mediju Financial Times piše Adam Tooze.

Prva točka Začnite s ponudbo podpore večstranskim prizadevanjem za zagotavljanje kratkoročne plačilnobilančne podpore državam, ki se soočajo s finančnimi težavami. Z ogromnim trgovinskim presežkom ima Peking dolarjev na pretek. Druga točka Kitajska bi nato lahko ponudila, da deli svoj privilegirani status v Hormuški ožini. Ni naključje, da se govori, da se tankerji, ki plujejo skozi ožino, predstavljajo za kitajske. Tretja točka Peking bi lahko ponudil tudi, da prispeva del svojih ogromnih naftnih rezerv v svetovni sklad za stabilnost nafte. To bi lahko storil v sodelovanju z velikimi dobavitelji, kot so Savdijci, Malezijci in Brazilci. Četrta točka Hkrati bi se moral Peking združiti s koalicijo tistih, ki so pripravljeni začeti celovit globalni zagon za zelene naložbe, s čimer bi spodbudili povpraševanje po svojih zelenih industrijah. Evropa bi se temu težko uprla. Toda vsi, tudi Savdijci in Emirati, so zainteresirani za kitajsko čisto elektrotehnologijo. Ostra razlika med petrodržavo in elektrodržavo obstaja predvsem v glavah ideologov fosilnih goriv, ​​ne pa za tiste, ki jih zanima poceni, čista energija. Peta točka Končno in najbolj ambiciozno bi Kitajska lahko izjavila, da je v interesu globalne stabilnosti treba takoj začeti pogajanja o prekinitvi ognja tako v Ukrajini kot v Perzijskem zalivu. Dokler se ta pogajanja ne začnejo, ni več v interesu Kitajske, da izvaža kritične zaloge rudnin vojskam v obeh regijah. To bi bil pritisk tako na Moskvo kot na Washington. Brez kitajskih redkih zemelj ZDA in Izrael ne moreta dolgo nadaljevati svoje raketne vojne proti Iranu.

Kakšen bi bil odziv na morebitnih pet kitajskih točk?

Seveda bo vsak tak predlog zavrnjen kot naiven. Najprej in predvsem zato, ker bo poskus uveljavitve hegemonskega vodstva povzročil reakcijo.

Zaradi ameriških napak se scenarij za kitajsko vodstvo na svetu bolj ali manj piše sam od sebe, je prepričan zgodovinar in ekonomist Adam Tooze. Foto: Guliverimage

Marshallov načrt je bil ključni trenutek v zaostritvi hladne vojne. Širitev EU in Nata v vzhodno Evropo je sprožila zamere na ruski strani. Če bi Kitajska izkoristila grožnjo prepovedi izvoza, da bi ZDA ali Rusijo pripeljala za pogajalsko mizo, bi bila to poteza moči, ki bi opredelila novo dobo globalne politike. V Washingtonu so jastrebi, ki bi pozdravili priložnost, da dvignejo vložke.

Bo Kitajska igrala na čas?

Peking je zavzel obrambno držo in daje prednost lastnim zalogam. V tako kaotičnem svetu, kot je naš, je težko igrati vlogo odraslega. Za Peking je veliko lažje čakati na svoj čas in čakati, da se kriza konča, kar ZDA omogoča, da uničijo lastno verodostojnost, Rusiji pa, da postane vse bolj odvisna.

Medtem na dogodkih, kot je Kitajski razvojni forum (CDF), udeleženci, vključno s predstavniki ZDA, razglabljajo o "globalnih geopolitičnih tveganjih", kot da bi šlo za naravne nesreče in ne za posledico odločitev ZDA in Izraela.

Se scenarij kitajske prevlade piše sam od sebe?

Vendar je izbira na strani Pekinga. Scenarij za kitajsko vodstvo se bolj ali manj piše sam, še trdi Tooze.