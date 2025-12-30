Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
30. 12. 2025,
11.39

42 minut

prodaja Nomago avtobusna postaja

Torek, 30. 12. 2025, 11.39

42 minut

Prodaja odobrena: Skupščina AP k podjetju Nomago

K. M., STA

Glavna avtobusna postaja, Slovenske železnice, Železniška postaja | Tudi če Slovenske železnice ne bi pridobile gradbenega dovoljenja, bi se morala AP Ljubljana konec tega leta izseliti z zemljišča, na katerem upravlja centralno ljubljansko avtobusno postajo. | Foto Gaja Hanuna

Tudi če Slovenske železnice ne bi pridobile gradbenega dovoljenja, bi se morala AP Ljubljana konec tega leta izseliti z zemljišča, na katerem upravlja centralno ljubljansko avtobusno postajo.

Foto: Gaja Hanuna

Skupščina Avtobusne postaje (AP) Ljubljana je v ponedeljek odobrila prodajo družbe podjetju Nomago, ki bo v njej tako obvladoval več kot 25 odstotkov premoženja, izhaja iz objave na Ajpesu. Kot predvideva osnutek pogodbe, bo Nomago za kupnino v višini slabih 531 tisoč evrov prevzel premoženje in zaposlene AP Ljubljana, ki bo šla v likvidacijo.

Podjetje Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice, bo upravljalo novo avtobusno postajo, pri kateri so investitor Slovenske železnice in ki naj bi bila ob Vilharjevi cesti v Ljubljani po napovedih zgrajena leta 2027.

Do zemljišča, na katerem stoji stavba AP Ljubljana, so Slovenske železnice prišle, potem ko je vrhovno sodišče pred dobrim desetletjem po dolgotrajnem sojenju razsodilo, da pripada Železnicam. Po najemni pogodbi, ki je bila nato sklenjena, bi se moralo podjetje AP Ljubljana z zemljišča izseliti, ko bi Slovenske železnice pridobile pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove avtobusne postaje, je pred časom poročal časnik Dnevnik.

AP se mora do konca leta izseliti z zemljišča 

Tudi če Slovenske železnice ne bi pridobile gradbenega dovoljenja, bi se morala AP Ljubljana konec tega leta izseliti z zemljišča, na katerem upravlja centralno ljubljansko avtobusno postajo. Izselitev z njihovega zemljišča so Slovenske železnice od AP Ljubljana poskušale doseči tudi po sodni poti, je spomnil časnik.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sicer pred kratkim izdalo gradbeno dovoljenje za novo postajo, ki pa še ni pravnomočno, kar je omogočilo napredek v pogajanjih med družbama.

O poslu bi sicer po navedbah Dnevnika moral odločiti tudi varuh konkurence. Ker njegove odločitve ni pričakovati hitro, bo Nomago moral počakati na začetek upravljanja avtobusne postaje. Tako osnutek prodajne pogodbe med Nomagom in AP Ljubljano, ki je objavljen na Ajpesu, predvideva tudi sporazum o najemni pogodbi.

